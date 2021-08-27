"Мягкая сила" и путь в НАТО: Зеленский подписал Стратегию для Украины на внешней арене

Указ о Стратегии внешнеполитической деятельности Украины утвердит страну на международной арене.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 августа, подписал указ №448/2021, утверждающий Стратегию внешнеполитической деятельности Украины.

Об этом 26 августа сообщает пресс-служба главы государства.

Главными целями этой Стратегии является противодействие российской агрессии, а также вступление в Европейский Союз и Североатлантический альянс (НАТО).

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, указ Зеленского поможет украинцам защищать их национальные интересы.

"Мы работаем над утверждением Украины как активного участника международной политики, создателя собственной и региональной безопасности благодаря новым альянсам, страны новых экономических возможностей", — говорит министр.

Также Стратегия направлена на укрепление позиций Украины в Балто-Черноморском регионе и построение крепких партнерских отношений с государствами Центральной, Южной и Восточной Европы.

Ожидается также, что благодаря Стратегии Украина смогут расширить сотрудничество со странами Азии, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки. Это хорошо повлияет на торговлю и экономические отношения.

Кроме того, Стратегия внешнеполитической деятельности ориентируется на то, чтобы помочь украинскому бизнесу — поспособствовать расширению возможностей на иностранных рынках для украинских экспортеров, а также привлечь иностранных инвесторов.

Помимо этого, она направлена на защиту прав и интересов граждан Украины за рубежом.

Также ожидается, что Стратегия сделает вклад в создание позитивного имиджа Украины на международной арене и развитие дипломатии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что этот документ приняли на заседании СНБО в Краматорске (Донецкой области).

Напоминаем, что на том же заседании 30 июля был рассмотрен вопрос энергетической безопасности Украины.