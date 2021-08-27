"М’яка сила" і шлях у НАТО: Зеленський підписав Стратегію для України на зовнішній арені

Указ про зовнішньополітичну діяльність України затвердить країну на міжнародній арені.

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 26 серпня, підписав указ №448/2021, який стверджує Стратегію зовнішньої політики України.

Про це 26 серпня повідомляє прес-служба президента України.

Головними цілями цієї Стратегії є протидія російської агресії, а також вступ до Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу (НАТО).

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, указ Зеленського допоможе українцям захищати їх національні інтереси.

"Ми працюємо над утвердженням України як активного учасника міжнародної політики, творця власної і регіональної безпеки завдяки новим альянсам, країни нових економічних можливостей", — говорить міністр.

Також Стратегія спрямована на зміцнення позицій України в Балто-Чорноморському регіоні та побудови міцних партнерських відносин з державами Центральної, Південної і Східної Європи.

Завдяки Стратегії в Україні зможуть розширити співпрацю з країнами Азії, Близького Сходу та Африки, Латинської Америки. Це добре вплине на торгівлю та економічні відносини.

Крім того, Стратегія зовнішньополітичної діяльності орієнтується на те, щоб допомогти українському бізнесу — посприяти розширенню можливостей на закордонних ринках для українських експортерів, а також залучити іноземних інвесторів.

Указ Зеленського допоможе захистити права та інтереси громадян України за кордоном.

Також він зробить внесок у створення позитивного іміджу України на міжнародній арені та розвиток дипломатії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна вперше з моменту проголошення незалежності отримала Стратегію зовнішньої політики. Цей документ прийняли на засіданні РНБО в Краматорську (Донецька область).

Нагадуємо, що на тому ж засіданні 30 липня було розглянуто питання енергетичної безпеки України.