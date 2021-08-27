Укр

Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова

Автор
А. Питонов
Дата публикации
Читати українською
Автор
33
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова Новость обновлена 27 августа 2021, 18:41
Президент Украины Владимир Зеленский

Политический эксперт сравнил риторику действующего президента Украины с той, которой орудовал Петр Порошенко

Президент Владимир Зеленский озвучил в эфире телевизионного шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" три своих главных достижения как руководителя государства. К ним он относит субъектность страны, инфраструктурные проекты и усиление армии. Кроме того, достижением власти он считает технологический прогресс Украины, в то числе приложение "Дія".

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко прокомментировал "Телеграфу", можно ли считать указанные достижения победами именно Зеленского и его команды.

"По поводу субъектности. Она в Украине как в стране появилась в момент провозглашения Независимости. И с тех пор Украина вела себя достаточно субъектно всё время, вне зависимости от президентов. Да, мы являемся частью международных отношений, как и другие государства. И это накладывает свой отпечаток. Тем не менее… Был дрейф от России и к России, были напряженные и мирные отношения с ЕС, было кравчуковское "между капельками", кучмовская многовекторность. Когда началась война, мы себя больше осознали как государство Украина. И тот факт, что украинцы готовы воевать за свою страну, отбиваясь от агрессии – это основной момент субъектности. Ее укрепление. А не Порошенко, Зеленский или Турчинов, который некоторое время был и.о. президента", – отмечает Андрей Еременко.

По его словам, когда он увидел среди достижений, приписываемых себе Зеленским, армию, сразу вспомнил порошенковское "Армія. Мова. Віра".

"Единственное, что поменялось — теперь рыбацкие баркасы не называют бронекатерами. Но это уже технические детали интересов конкретных людей. Принципиально в этом плане полностью продолжается политика предыдущей власти. Что, конечно, озадачивает и сторонников, и противников Зеленского. И у россиян – вой на болотах. Они то ожидали, что Зеленский или слабый, или "свой". А он оказался примерно таким же, как Порошенко, только по-другому оформляет всё. Скорее всего, он не поменяет ничего, а всё будет развиваться, как развивалось при Порошенко. Тот смог немало поменять. Впрочем, даже не столько собственно Порошенко, сколько ситуация войны, которая всё меняет", – считает эксперт.

Он акцентирует, что инфраструктурные проекты, включая дороги, начали активно строиться еще при премьерстве Гройсмана. А самые большие перемены были при премьерстве Арсения Яценюка.

"Не знаю, связано ли это с личностью Яценюка или с общим положением вещей, но именно при нем реально было много сделано – децентрализация, налоговые реформы, ослабление давления на бизнес и так далее. А потом, при Гройсмане, начали массово строить дороги. Сейчас продолжается та же стройка, только теперь ее по-другому брендировали и иначе назвали – "Большая стройка". С точки зрения пиара – ход правильный. У власти же у нас профессиональные пиарщики, – акцентирует Андрей Еременко. – Смогли хорошо забрендировать процесс, начатый до них. А помните, сколько ерничанья было, что Порошенко открыл какой-то очередной знак, обозначающий окончание ремонта какой-то трассы. И точно так же сейчас оппоненты стебут Зеленского, точно так же идут подозрения, что на Большой стройке идет большой "распил". Как Порошенко в этом обвиняли, так и Зеленского. И, кстати, подозреваю, что закончится примерно тем же, то есть – ничем".

Эксперт обращает внимание, что при новой власти сохранились негативные тенденции старой. А именно – отсутствие реальной борьбы с коррупцией, судебной реформы.

"Как при Гройсмане начал повышать налоговое давление, так и продолжаются. Сейчас – через фискализацию и новые законопроекты, – подчеркивает Андрей Еременко. – Впрочем, продолжаются и позитивные моменты, как та же цифровизация. Просто, как и с Большой стройкой, круто пробрендировали то же приложение "Дія". А если копнуть глубже, то первые электронные отчетности появились еще при премьерстве Азарове. Так что это объективный процесс, который просто идет и продолжается, резко ускорившись после Майдана. Но это не новое, а развитие. Развитие хорошее. Но выдавать это за достижения, причем исключительно за свои – неправильно".

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины

Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Политика
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Категория
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Дата публикации
Категория
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
Дата публикации
Категория
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает