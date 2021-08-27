Политический эксперт сравнил риторику действующего президента Украины с той, которой орудовал Петр Порошенко

Президент Владимир Зеленский озвучил в эфире телевизионного шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" три своих главных достижения как руководителя государства. К ним он относит субъектность страны, инфраструктурные проекты и усиление армии. Кроме того, достижением власти он считает технологический прогресс Украины, в то числе приложение "Дія".

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко прокомментировал "Телеграфу", можно ли считать указанные достижения победами именно Зеленского и его команды.

"По поводу субъектности. Она в Украине как в стране появилась в момент провозглашения Независимости. И с тех пор Украина вела себя достаточно субъектно всё время, вне зависимости от президентов. Да, мы являемся частью международных отношений, как и другие государства. И это накладывает свой отпечаток. Тем не менее… Был дрейф от России и к России, были напряженные и мирные отношения с ЕС, было кравчуковское "между капельками", кучмовская многовекторность. Когда началась война, мы себя больше осознали как государство Украина. И тот факт, что украинцы готовы воевать за свою страну, отбиваясь от агрессии – это основной момент субъектности. Ее укрепление. А не Порошенко, Зеленский или Турчинов, который некоторое время был и.о. президента", – отмечает Андрей Еременко.

По его словам, когда он увидел среди достижений, приписываемых себе Зеленским, армию, сразу вспомнил порошенковское "Армія. Мова. Віра".

"Единственное, что поменялось — теперь рыбацкие баркасы не называют бронекатерами. Но это уже технические детали интересов конкретных людей. Принципиально в этом плане полностью продолжается политика предыдущей власти. Что, конечно, озадачивает и сторонников, и противников Зеленского. И у россиян – вой на болотах. Они то ожидали, что Зеленский или слабый, или "свой". А он оказался примерно таким же, как Порошенко, только по-другому оформляет всё. Скорее всего, он не поменяет ничего, а всё будет развиваться, как развивалось при Порошенко. Тот смог немало поменять. Впрочем, даже не столько собственно Порошенко, сколько ситуация войны, которая всё меняет", – считает эксперт.

Он акцентирует, что инфраструктурные проекты, включая дороги, начали активно строиться еще при премьерстве Гройсмана. А самые большие перемены были при премьерстве Арсения Яценюка.

"Не знаю, связано ли это с личностью Яценюка или с общим положением вещей, но именно при нем реально было много сделано – децентрализация, налоговые реформы, ослабление давления на бизнес и так далее. А потом, при Гройсмане, начали массово строить дороги. Сейчас продолжается та же стройка, только теперь ее по-другому брендировали и иначе назвали – "Большая стройка". С точки зрения пиара – ход правильный. У власти же у нас профессиональные пиарщики, – акцентирует Андрей Еременко. – Смогли хорошо забрендировать процесс, начатый до них. А помните, сколько ерничанья было, что Порошенко открыл какой-то очередной знак, обозначающий окончание ремонта какой-то трассы. И точно так же сейчас оппоненты стебут Зеленского, точно так же идут подозрения, что на Большой стройке идет большой "распил". Как Порошенко в этом обвиняли, так и Зеленского. И, кстати, подозреваю, что закончится примерно тем же, то есть – ничем".

Эксперт обращает внимание, что при новой власти сохранились негативные тенденции старой. А именно – отсутствие реальной борьбы с коррупцией, судебной реформы.

"Как при Гройсмане начал повышать налоговое давление, так и продолжаются. Сейчас – через фискализацию и новые законопроекты, – подчеркивает Андрей Еременко. – Впрочем, продолжаются и позитивные моменты, как та же цифровизация. Просто, как и с Большой стройкой, круто пробрендировали то же приложение "Дія". А если копнуть глубже, то первые электронные отчетности появились еще при премьерстве Азарове. Так что это объективный процесс, который просто идет и продолжается, резко ускорившись после Майдана. Но это не новое, а развитие. Развитие хорошее. Но выдавать это за достижения, причем исключительно за свои – неправильно".

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины