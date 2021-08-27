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Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова

Автор
А. Пітонов
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Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова Новина оновлена 27 серпня 2021, 18:41
Президент України Володимир Зеленський

Політичний експерт порівняв риторику чинного президента України з тією, якою орудував Петро Порошенко

Президент Володимир Зеленський озвучив в ефірі телевізійного шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" три своїх головних досягнення як керівника держави. До них він відносить суб’єктність країни, інфраструктурні проєкти й посилення армії. Крім того, досягненням влади він вважає технологічний прогрес України, в той числі додаток "Дія".

Політичний експерт, засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко прокоментував "Телеграфу", чи можна вважати зазначені досягнення перемогами саме Зеленського і його команди.

"З приводу суб’єктності. Вона в Україні, як в країні, з’явилася в момент проголошення Незалежності. І з того часу Україна поводилася досить суб’єктно весь час, незалежно від президентів. Так, ми є частиною міжнародних відносин, як і інші держави. І це накладає свій відбиток. Проте... був дрейф від Росії й до Росії, були напружені та мирні відносини з ЄС, було кравчуковске "між крапельками", кучмівська багатовекторність. Коли почалася війна, ми себе більше усвідомили як держава Україна. І той факт, що українці готові воювати за свою країну, відбиваючись від агресії — це основний момент суб’єктності. Її зміцнення. А чи не Порошенко, Зеленський або Турчинов, який деякий час був в.о. президента", — відзначає Андрій Єременко.

За його словами, коли він побачив серед досягнень, приписуваних собі Зеленським, армію, відразу згадав порошенківське "Армія. Мова. Віра".

"Єдине, що змінилося — тепер рибальські баркаси не називають бронекатерами. Але це вже технічні деталі інтересів конкретних людей. Принципово в цьому плані повністю триває політика попередньої влади. Що, звичайно, спантеличує і прихильників, і противників Зеленського. І у росіян — виття на болотах. Вони то очікували, що Зеленський або слабкий, або "свій". А він виявився приблизно таким самим, як Порошенко, тільки по-іншому оформляє все. Швидше за все, він не змінить нічого, а все буде розвиватися, як розвивалося при Порошенко. Той зміг чимало поміняти. Втім, навіть не стільки власне Порошенко, скільки ситуація війни, яка все змінює", — вважає експерт.

Він акцентує, що інфраструктурні проєкти, включаючи дороги, почали активно будуватися ще за прем’єрства Гройсмана. А найбільші зміни були за прем’єрства Арсенія Яценюка.

"Не знаю, чи пов’язано це з особистістю Яценюка або із загальним станом речей, але саме при ньому реально було багато зроблено — децентралізація, податкові реформи, ослаблення тиску на бізнес і так далі. А потім, при Гройсмані, почали масово будувати дороги. Зараз триває те ж будівництво, тільки тепер його по-іншому брендували й інакше назвали — "Велике будівництво". З точки зору піару — хід правильний. У влади ж у нас професійні піарники, — акцентує Андрій Єременко. — Чи змогли добре забрендувати процес, розпочатий до них. А пам’ятаєте, скільки уїдливого пересмикування було, що Порошенко відкрив якийсь черговий знак, що позначає закінчення ремонту якоїсь траси. І точно так само зараз опоненти стьобуться з Зеленського, точно так йдуть підозри, що на Великому будівництві йде великий "розпил". Як Порошенко в цьому звинувачували, так і Зеленського. І, до речі, підозрюю, що закінчиться приблизно тим же, тобто — нічим".

Експерт звертає увагу, що при новій владі збереглися негативні тенденції старої. А саме — відсутність реальної боротьби з корупцією, судової реформи.

"Як при Гройсмані почали підвищувати податковий тиск, так і продовжують. Зараз — через фіскалізацію і нові законопроєкти, — підкреслює Андрій Єременко. — Втім, тривають і позитивні моменти, як та ж цифровізація. Просто, як і з Великим будівництвом, круто пробрендували той же додаток "Дія". А якщо копнути глибше, то перші електронні звітності з’явилися ще за прем’єрства Азарова. Тож це об’єктивний процес, який просто йде і триває, різко прискорився після Майдану. Але це не нове, а розвиток. Розвиток хорошого. Але видавати це за досягнення, причому виключно за свої — неправильно".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував повний текст промови Володимира Зеленського з нагоди 30-ї річниці Незалежності України

Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Політика
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
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