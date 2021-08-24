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Зеленський потролив двох попередників на параді: Кучма з Ющенком жарт оцінили (відео моменту)

Автор
О. Волкова
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Зеленський потролив двох попередників на параді: Кучма з Ющенком жарт оцінили (відео моменту) Новина оновлена 24 серпня 2021, 13:07
Автор фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Президент України Володимир Зеленський подякував регіонам за трьох попередників, забувши про Януковича і Порошенка

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої промови на честь Дня Незалежності України пожартував над колишнім лідером країни Віктором Януковичем. Причому, гумор оцінили його попередники: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Так, у своїй промові Володимир Зеленський розповів, чому українці — це єдиний народ, а також підкреслив важливість кожної області.

Рівненській він подякував за першого президента України Леоніда Кравчука, Чернігівській — за другого, Леоніда Кучму, Сумщині — за третього, Віктора Ющенка.

А ось на Донецькому регіоні президент зробив паузу і замість уродженця — Януковича — назвав імена актора Леоніда Бикова і спортсмена Сергія Бубки. Це розсмішило президентів Кучму, Ющенка і Порошенка.

Втім, прізвища останнього в промові Зеленського теж не прозвучало. За словами президента, Вінницька область подарувала Україні поета Василя Стуса. При цьому Зеленський нічого не сказав про уродженця цього регіону Порошенка.

Нагадаємо, наш кореспондент зафіксував святкову атмосферу на Хрещатику 24 серпня, а також іноземних гостей, які присутні на параді в цей день.

Також нагадаємо, що всі бажаючі потрапити на парад в Києві, на жаль, не можуть цього зробити, і в метро утворилися "пробки".

Крім того, кореспонденту "Телеграфа" вдалося зробити фото п’ятого президента України Петра Порошенка, який сидів на параді з закритими очима.

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