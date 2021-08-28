Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии по поводу европейской перспективы Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба возмутился заявлением президента Эстонии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине нужно как минимум 20 лет, чтобы вступить в Евросоюз. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился словами политика и назвал такие высказывания неуместными.

Об этом он сказал в пятницу, 27 августа, в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кулебы, в Украине уже заявили о своем недовольстве фразой Кальюлайд в Министерство иностранных дел Эстонии, а также сказали об этом послу страны.

"Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", — говорит глава МИД.

Он заявил, что не ожидал услышать подобные высказывания от президента Эстонии, которая взяла участие в "Крымской платформе" и побывала на мероприятиях ко Дню Независимости Украины.

"Чуть более 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили эстонцам, литовцам, латышам, что надо 20-30 лет в ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии", — рассказывает Кулеба.

По его словам, он разговаривал с президентом Эстонии во время саммита и она выглядела дружелюбной.

Глава МИД считает, что ее слова "не соответствуют дружественному характеру отношений".

Смелое заявление из уст президента Эстонии прозвучало во время интервью изданию "Европейская правда". Тогда Керсти Кальюлайд заявила, что Украине нужно еще 20 лет поработать, чтобы вступить в ЕС. Такое мнение в президента сложилось и о Грузии, Молдове — она считает, что эти страны пока что не соответствуют требованиям членства в ЕС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в понедельник, 23 августа, в Украине прошел международный саммит "Крымская платформа", посвященный ситуации с Крымом, который аннексировала Россия в 2014 году. После этого западная пресса написала, что думают за границей о результатах саммита.

Напоминаем, что накануне 24 августа политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан назвал основные победы и поражения Украины за время независимости.