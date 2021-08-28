Кулеба відреагував на заяву президента Естонії з приводу європейської перспективи України

Глава МЗС Дмитро Кулеба обурився заявою президента Естонії.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україні потрібно як мінімум 20 років, щоб вступити в Євросоюз. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився словами політика і назвав такі висловлювання недоречними.

Про це він сказав в п’ятницю, 27 серпня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кулеби, в Україні вже заявили про своє невдоволення фразою Кальюлайд в Міністерство закордонних справ Естонії, а також сказали про це послу країни.

"Вважаємо, що такі речі не повинні звучати від друзів і партнерів", — говорить глава МЗС.

Він заявив, що не очікував почути подібні висловлювання від президента Естонії, яка взяла участь в "Кримській платформі" і побувала на заходах до Дня Незалежності України.

"Трохи більше ніж 20 років тому західні країни таким же менторським тоном говорили естонцям, литовцям, латишам, що треба 20-30 років в ЄС і НАТО дозріти. Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президента Естонії", — розповідає Кулеба.

За його словами, він розмовляв з президентом Естонії під час саміту і вона виглядала доброзичливою.

Глава МЗС вважає, що її слова "не відповідають дружньому характеру відносин".

Смілива заява з вуст президента Естонії прозвучала під час інтерв’ю виданню "Європейська правда". Тоді Керсті Кальюлайд заявила, що Україні потрібно ще 20 років попрацювати, щоб вступити в ЄС. Така думка в президента склалася і про Грузію, Молдову — вона вважає, що ці країни поки що не відповідають вимогам членства в ЄС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в понеділок, 23 серпня, в Україні пройшов міжнародний саміт "Кримська платформа", присвячений ситуації з Кримом, який анексувала Росія у 2014 році. Після цього західна преса написала, що думають за кордоном про результати саміту.

Нагадуємо, що напередодні 24 серпня політичний експерт, дипломат Вадим Трюхан назвав основні перемоги і поразки України за часи незалежності.