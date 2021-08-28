Рус

Кулеба відреагував на заяву президента Естонії з приводу європейської перспективи України

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
68
Кулеба відреагував на заяву президента Естонії з приводу європейської перспективи України Новина оновлена 28 серпня 2021, 13:52
Керсті Кальюлайд

Глава МЗС Дмитро Кулеба обурився заявою президента Естонії.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україні потрібно як мінімум 20 років, щоб вступити в Євросоюз. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився словами політика і назвав такі висловлювання недоречними.

Про це він сказав в п’ятницю, 27 серпня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кулеби, в Україні вже заявили про своє невдоволення фразою Кальюлайд в Міністерство закордонних справ Естонії, а також сказали про це послу країни.

"Вважаємо, що такі речі не повинні звучати від друзів і партнерів", — говорить глава МЗС.

Він заявив, що не очікував почути подібні висловлювання від президента Естонії, яка взяла участь в "Кримській платформі" і побувала на заходах до Дня Незалежності України.

"Трохи більше ніж 20 років тому західні країни таким же менторським тоном говорили естонцям, литовцям, латишам, що треба 20-30 років в ЄС і НАТО дозріти. Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президента Естонії", — розповідає Кулеба.

За його словами, він розмовляв з президентом Естонії під час саміту і вона виглядала доброзичливою.

Глава МЗС вважає, що її слова "не відповідають дружньому характеру відносин".

Смілива заява з вуст президента Естонії прозвучала під час інтерв’ю виданню "Європейська правда". Тоді Керсті Кальюлайд заявила, що Україні потрібно ще 20 років попрацювати, щоб вступити в ЄС. Така думка в президента склалася і про Грузію, Молдову — вона вважає, що ці країни поки що не відповідають вимогам членства в ЄС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в понеділок, 23 серпня, в Україні пройшов міжнародний саміт "Кримська платформа", присвячений ситуації з Кримом, який анексувала Росія у 2014 році. Після цього західна преса написала, що думають за кордоном про результати саміту.

Нагадуємо, що напередодні 24 серпня політичний експерт, дипломат Вадим Трюхан назвав основні перемоги і поразки України за часи незалежності.

Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
В регіонах
Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
Били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії: в штабі ООС розповіли подробиці обстрілу Авдіївки (фото)
Дата публікації
Категорія
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Дата публікації
Категорія
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
Дата публікації
Категорія
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір