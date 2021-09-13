Укр

Зеленский собирает у себя судей и послов стран G7: что произошло

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Зеленского возмутил срыв судебной реформы Новость обновлена 13 сентября 2021, 16:10
Зеленского возмутил срыв судебной реформы

Президент заявил, что не допустит провала главной реформы страны

Из-за сегодняшнего провала судебной реформы президент Украины Владимир Зеленский созывает у себя председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов стран "Большой семерки".

Как рассказали в Офисе президента, встреча состоится в четверг, 16 сентября. 

Чиновники поясняют: Совет судей должен был утвердить состав Этического совета, без которого судебная реформа в Украине невозможна. Однако ни одного из трех представителей в этот совет так и не взяли, что возмутило чиновников в ОП и лидера государства.

"Я не допущу блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очищению судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны получить полную поддержку", – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что 13 сентября Совет судей заблокировал основную часть судебной реформы в Украине. Это может отдалить наше государство от НАТО и ЕС, для которых проведение данной реформы было одним из ключевых требований.

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