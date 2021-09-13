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Зеленський збирає у себе суддів і послів країн G7: що сталося

Автор
О. Волкова
Дата публікації
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Автор
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Зеленського обурив зрив судової реформи Новина оновлена 13 вересня 2021, 16:10
Зеленського обурив зрив судової реформи

Президент заявив, що не допустить провалу головної реформи країни

Через сьогоднішній провал судової реформи президент України Володимир Зеленський скликає у себе керівників Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів країн "Великої сімки".

Як розповіли в Офісі президента, зустріч відбудеться в четвер, 16 вересня.

Чиновники пояснюють: Рада суддів повинна була затвердити склад Етичної ради, без якої судова реформа в Україні неможлива. Однак жодного з трьох представників до цієї ради так і не взяли, що обурило чиновників в ОП і лідера держави.

"Я не допущу блокування головної реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку і відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі і очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні отримати повну підтримку ", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 13 вересня Рада суддів заблокував основну частину судової реформи в Україні. Це може віддалити нашу державу від НАТО і ЄС, для яких проведення даної реформи є вимогою.

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