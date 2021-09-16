Укр

Зеленский созывает экстренное заседание СНБО: что об этом известно

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Зеленский созывает экстренное заседание СНБО Новость обновлена 16 сентября 2021, 11:00
Зеленский созывает экстренное заседание СНБО

Планируется, что Совет национальной безопасности и обороны введет новые санкции

В пятницу, 17 сентября, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое экстренно созывает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на трех инсайдеров пишет "РБК-Украина".

На момент выхода новости о внеплановом собрании, которое начнется в 17:00, известно немного. Планируется, что СНБО будет рассматривать "программные документы" и введет новые санкции. Однако кто под них попадет, пока не разглашается.

Отметим, что накануне — в четверг — состоится другое важное заседание. Из-за провала судебной реформы 13 сентября Зеленский созвал у себя председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов стран "Большой семерки". В начале недели Совет судей заблокировал основную часть судебной реформы в Украине, что может отдалить наше государство от НАТО и ЕС, для которых проведение данной реформы было одним из ключевых требований.

Напомним, ранее президент сообщил важную деталь разговора с американским лидером Джо Байденом в Белом доме.

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