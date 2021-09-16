Зеленський скликає екстрене засідання РНБО: що про це відомо

Планується, що Рада національної безпеки і оборони введе нові санкції

У п’ятницю, 17 вересня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яку екстрено скликає президент України Володимир Зеленський.

Про це з посиланням на трьох інсайдерів пише "РБК-Україна".

На момент виходу новини про позапланові збори, які почнуться о 17:00, відомо небагато. Планується, що РНБО розглядатиме "програмні документи" і введе нові санкції. Однак хто під них потрапить, поки не розголошується.

Відзначимо, що напередодні — в четвер — відбудеться інше важливе засідання. Через провал судової реформи 13 вересня Зеленський скликав у себе голів Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів країн "Великої сімки". На початку тижня Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи в Україні, що може віддалити нашу державу від НАТО і ЄС, для яких проведення даної реформи було однією з ключових вимог.

Нагадаємо, раніше президент повідомив про важливу деталь розмови з американським лідером Джо Байденом в Білому домі.