Укр

Оппозиционер из РФ про СП-2: "Почему вообще Россия должна гнать газ через Украину?"

Автор
Елена Волкова
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Российский газопровод уже достроили и вот-вот запустят
Российский газопровод уже достроили и вот-вот запустят

Политолог считает, что Россия не обязана транспортировать газ через Украину

Тема с "Северным потоком-2" в нашей стране "перегрета", да и РФ не обязана поставлять свой газ в Европу через Украину.

Такое мнение в эксклюзивном интервью "Телеграфу" выразил Федор Крашенинников – российский политолог и оппозиционер, который в июле 2021 года покинул РФ из-за обострения интереса к нему со стороны полиции и сейчас проживает в Литве. 

Политолог говорит, что надежд о провале проекта по газопроводу не должно было быть, ведь он выгоден и нужен Германии. 

"Позиция о том, что это важнейший фронт борьбы с Путиным, скорее строится на сочетании интересов части украинских элит – значительных и понятных – и коммерческих интересах Дональда Трампа. Тот хотел пропихнуть американских газовиков и потому активно поддерживал идею о том, что главное в борьбе с Путиным – "Северный поток". Был бы этот поток или нет, он мало бы повредил конкретно путинскому режиму, хотя Украине, наверное, вредит", — рассуждает Крашенинников.

Он также искренне не понимает, почему РФ должна пускать свой газ через Украину.

"Я не защищаю сейчас позицию России. Нужно учитывать тяжелые отношения между странами, которые сложились, конечно, прежде всего из-за Путина и правительства России, но весьма сложно удивляться, почему Россия не хочет поставлять газ в Европу через Украину, — говорит эксперт. — Возникает вопрос: "А почему она должна это делать?" Ну, не хочет, каждая страна имеет право транспортировать так, как считает нужным. Понятно, что это был невыгодный проект, стоил огромных денег, гораздо проще было договориться с Украиной еще 20 лет назад, заключить долгосрочный контракт и модернизировать газотранспортную систему".

Политолог советует украинцам смириться, что "Северный поток-2" будет существовать, а участок пути через Украину "будет потихоньку увядать". Дескать, в ущерб своим интересам европейские компании действовать не будут.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак ранее заявлял, что сам факт завершения строительства "СП-2" уже оказывает влияние на экономику Украины, а потому гарантии от Европы и США нужны.

Теги:
#Оппозиция #Россия #Российские оппозиционеры #Северный поток #Интервью
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