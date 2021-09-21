Оппозиционер из РФ про СП-2: "Почему вообще Россия должна гнать газ через Украину?"

Политолог считает, что Россия не обязана транспортировать газ через Украину

Тема с "Северным потоком-2" в нашей стране "перегрета", да и РФ не обязана поставлять свой газ в Европу через Украину.

Такое мнение в эксклюзивном интервью "Телеграфу" выразил Федор Крашенинников – российский политолог и оппозиционер, который в июле 2021 года покинул РФ из-за обострения интереса к нему со стороны полиции и сейчас проживает в Литве.

Политолог говорит, что надежд о провале проекта по газопроводу не должно было быть, ведь он выгоден и нужен Германии.

"Позиция о том, что это важнейший фронт борьбы с Путиным, скорее строится на сочетании интересов части украинских элит – значительных и понятных – и коммерческих интересах Дональда Трампа. Тот хотел пропихнуть американских газовиков и потому активно поддерживал идею о том, что главное в борьбе с Путиным – "Северный поток". Был бы этот поток или нет, он мало бы повредил конкретно путинскому режиму, хотя Украине, наверное, вредит", — рассуждает Крашенинников.

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Он также искренне не понимает, почему РФ должна пускать свой газ через Украину.

"Я не защищаю сейчас позицию России. Нужно учитывать тяжелые отношения между странами, которые сложились, конечно, прежде всего из-за Путина и правительства России, но весьма сложно удивляться, почему Россия не хочет поставлять газ в Европу через Украину, — говорит эксперт. — Возникает вопрос: "А почему она должна это делать?" Ну, не хочет, каждая страна имеет право транспортировать так, как считает нужным. Понятно, что это был невыгодный проект, стоил огромных денег, гораздо проще было договориться с Украиной еще 20 лет назад, заключить долгосрочный контракт и модернизировать газотранспортную систему".

Политолог советует украинцам смириться, что "Северный поток-2" будет существовать, а участок пути через Украину "будет потихоньку увядать". Дескать, в ущерб своим интересам европейские компании действовать не будут.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак ранее заявлял, что сам факт завершения строительства "СП-2" уже оказывает влияние на экономику Украины, а потому гарантии от Европы и США нужны.