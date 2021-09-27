Форум Зеленского "Украина 30" заработал своим организаторам миллионы, а оплатили его олигархи — расследование СМИ

Сами организаторы остались за кадром, однако о них удалось узнать много интересного

Всеукраинский форум "Украина 30", инициатором и идеологом которого выступил президент Украины Владимир Зеленский, собрал украинских и зарубежных чиновников, которых цитировали и показывали множество СМИ и телеканалов. Несмотря на этот факт, организаторы форума, которые получили миллионы гривен, остались за кадром и, как оказалось, у них есть тесная связь с Офисом президента.

Об этом говорится в расследование издание "Бабель", опубликованном в понедельник, 27 сентября.

Журналисты выяснили, что организатором форума стала частная компания Goodmedia. Ее основателем и председателем (до марта 2020 года) был Кирилл Тимошенко — нынешний заместитель главы Офиса президента. После него управлением компании занялась его жена Елена Тимошенко, а Кирилл на сайте указывался как СЕО.

Также стало известно, что Goodmedia стала организатором форума без проведения конкурса, а ее услуги обошлись в миллионы гривен. Точной суммы, которую компания взяла за проведение "Украина 30", никто не разглашает.

Издание отмечает, что за последние годы Goodmedia работала со многими известными политиками, при этом компания не боится брать проекты политиков с принципиально разными идеологиями.

Так, в 2014 году Goodmedia снимала инаугурацию пятого президента Украины Петра Порошенко, в 2015-м вела избирательную кампанию партии УКРОП, делала ролики для генпрокурора Юрия Луценко.

А в 2019 году эта же компания уже проводила избирательную кампанию Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". Сам Кирилл Тимошенко продюсировал ролик, в котором Зеленский вызвал Порошенко на дебаты. В том же году Goodmedia транслировала форум команды Петра Порошенко "Открытый диалог".

Такую непринципиальность в выборе политиков Кирилл Тимошенко объяснил так: "Это бизнес. Если кто-то хочет, чтобы мы работали с ним одним, это стоит гораздо дороже. Относительно политических взглядов, мы не перебираем".

Эту информацию журналистам удалось подтвердить благодаря документам, которые в марте 2021 Goodmedia подавала для участия в тендере на организацию Инвестиционного форума Киева, где они назвали себя "одним из основных организаторов" форума "Украина 30".

За участие в форуме "Украина 30", как выяснилось, некоторые спикеры и компании должны были платить. В частности, компания, которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, ДТЭК ВИЭ заплатила 3,5 миллиона гривен за участие в форуме. МХП Юрия Косюка — 750 тысяч гривен. «Эпицентр» депутата Александра Гереги и его жены Галины Гереги — 500 тысяч гривен. И это не полный список.

Казалось бы, ничего удивительного в платном участии в форумах и конференциях нет, однако в случае с "Украиной 30" принцип отбора "платных" спикеров понять сложно, ведь некоторые из них являются лидерами рынка и их бы должны были пригласить бесплатно.

В самой компании запрос журналистов о конфликте интересов между организаторами конкурса Goodmedia и Офисом президента проигнорировали и ответили, что форум негосударственный, а в руководстве компании госслужащих нет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Офис языкового омбудсмена Кремня обошелся госбюджету в 17,7 млн грн — больше всего ушло на заработные платы.