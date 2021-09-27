Форум Зеленського "Україна 30" заробив своїм організаторам мільйони, а оплатили його олігархи - розслідування ЗМІ

Самі організатори залишилися за кадром, однак про них вдалося дізнатися багато цікавого

Всеукраїнський форум "Україна 30", ініціатором та ідеологом якого виступив президент України Володимир Зеленський, зібрав українських та зарубіжних чиновників, яких цитували та показували безліч ЗМІ та телеканалів. Попри цей факт, організатори форуму, які отримали мільйони гривень, залишилися за кадром і, як виявилося, у них є тісний звʼязок з Офісом президента.

Про це йдеться у розслідування видання "Бабель", опублікованому у понеділок, 27 вересня.

Журналісти зʼясували, що організатором форуму стала приватна компанія Goodmedia. Її засновником та головою (до березня 2020 року) був Кирило Тимошенко — теперішній заступник голови Офісу президента. Після нього управлінням компанії зайнялася його дружина Олена Тимошенко, а Кирило на сайті вказувався як СЕО.

Також стало відомо, що Goodmedia стала організатором форуму без проведення конкурсу, а її послуги обійшлися у мільйони гривень. Точної суми, яку компанія взяла за проведення "Україна 30", ніхто не розголошує.

Видання зазначає, що за останні роки Goodmedia працювала з багатьма відомими політиками, при цьому компанія не боїться брати проекти політиків з принципово різними ідеологіями.

Так, у 2014 році Goodmedia знімала інавгурацію пʼятого президента України Петра Порошенка, у 2015-му вела виборчу кампанію партії УКРОП, робила ролики для генпрокурора Юрія Луценка.

А у 2019 році ця ж компанія вже проводила виборчу кампанію Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу". Сам Кирило Тимошенко продюсував ролик, у якому Зеленський викликав Порошенка на дебати. Того ж року Goodmedia транслювала форум команди Петра Порошенка "Відкритий діалог".

Таку непринциповість у виборі політиків Кирило Тимошенко пояснив так: "Це бізнес. Якщо хтось хоче, щоб ми працювали з ним одним, це коштує набагато дорожче. Щодо політичних поглядів, ми не перебираємо".

Цю інформацію журналістам вдалося підтвердити завдяки документам, які у березні 2021 року Goodmedia подавала для участі в тендері на організацію Інвестиційного форуму міста Києва, де вони назвали себе "одним із основних організаторів" форуму "Україна 30".

За участь у форумі "Україна 30", як зʼясувалося, деякі спікери та компанії мали платити. Зокрема, компанія, яка входить у холдинг ДТЕК Ріната Ахметова, ДТЕК ВДЕ заплатила 3,5 мільйона гривень за участь у форумі. МХП Юрія Косюка — 750 тисяч гривень. «Епіцентр» депутата Олександра Гереги та його дружини Галини Гереги — 500 тисяч гривень. І це не повний список.

Здавалося б, нічого дивного у платній участі у форумах та конференціях немає, однак у випадку з "Україною 30" принцип відбору "платних" спікерів зрозуміти складно, адже деякі з них є лідерами ринку і їх би мали запросити безкоштовно.

У самій компанії запит журналістів щодо конфлікту інтересів між організаторами конкурсу Goodmedia і Офісом президента проігнорували і відповіли, що форум недержавний, а у керівництві компанії держслужбовців немає.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Офіс мовного омбудсмена Кременя обійшовся держбюджету у 17,7 млн грн — найбільше пішло на заробітні плати.