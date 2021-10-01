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Маникюрные салоны, сомнительные фирмы и уклонение от налогов: кандидат на ключевой пост в Кабмине вызвал массу вопросов

Автор
Никита Синицин
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Кандидат но пост вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Новость обновлена 01 октября 2021, 17:26
Кандидат но пост вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности

Отвечать за стратегическую промышленность Украины станет бизнес-вумен занимающаяся косметикой и маникюром?

Уже около месяца гуляют слухи о возможных кадровых изменениях в Кабинете министров и увольнении ряда его членов. В списке кандидатов «на вылет», как писало наше издание, называли и вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

И вот на сайте Нацагентства по противодействию коррупции появилась декларация кандидата на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Сесть в это кресло претендует некая Елена Липивская-Эргюль, являющая собственницей торговой марки «Экспресс-маникюр». Как пишет «Интерфакс-Украина», кандидат замужем за гражданином Турции Эргюль Сюлейманом Оузханом и оба они имеют один источник дохода – зарплату в турецкой туристической компании Tantur Tourism Co. Сама Елена Липивская-Эргюль при этом задекларировала доход всего в 20 394 гривны.

Владелица ТМ "Экспресс-маникюр" Елена Липивская-Эркюль
Владелица ТМ "Экспресс-маникюр" Елена Липивская-Эркюль

Супруг кандидата прежде, вероятно, занимался туристическим бизнесом через компанию «Карья тур», но в 2010 году она была признана банкротом.

В целом, семья Елены Липивской материально весьма обеспечена – 2 квартиры и земельный участок в 1000 квадратных метров, ювелирные изделия, одежда и аксессуары на 3,5 млн грн, авто и 525 тыс. дол, 1,6 млн евро и 2,5 млн грн наличными, в банках и в виде долгов третьим лицам.

Кандидат, который прячет свой бизнес?

Природа этого богатства не вполне ясна, но, как удалось узнать «Телеграфу», предпринимательская деятельность Елена Липивской куда шире, чем она указала в декларации.

К примеру, до августа 2019 года она владела ООО «Корн Хаус», занимавшейся торговлей фруктами и прочими товарами, а также оказанием различных посреднических услуг. Ныне этой фирмой владеет гражданин Азербайджана Эльмар Маммадов.

Сама фирма была открыта в 2008 году, а в 2011 по данным YouControl ее директор пытался уклониться от налога на прибыль предприятий на сумму в почти 55 тысяч гривен.

С октября 2017-го по январь 2021-го сама Елена Липивская числилась физическим лицом-предпринимателем, действующей в сфере оказания услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Частным предпринимателем Елена Липивская работала более 3 лет
Частным предпринимателем Елена Липивская работала более 3 лет

Судя по всему, речь идет о тех самых салонах красоты, объединенных под ТМ «Экспресс-маникюр». В Киеве их насчитывается около двух десятков и права на торговую марку которых принадлежат Липивской-Эргюль.

Вероятно, все эти салоны красоты объединены в рамках одного предприятия – ООО «Маникюрный центр Украины», зарегистрированного почему-то в городе Мариуполь Донецкой области.

Номер ЕГРПОУ – 36100756, полностью совпадает с ЕГРПОУ ООО «Экспресс-маникюр», как и год основания – 2008-й. Проще говоря, речь идет об одном и том же предприятии, которое просто сменило название.

Самое интересное – до сентября 2018 года совладельцем ООО «Маникюрный центр Украины» являлся супруг Елены Липивской — Эргюль Сюлейман Оузхан, а директором Владислав Вячеславович Липивский, судя по всему родственник Елены, возможно кузен.

Семейная фирма будущего вице-премьера? Муж владелец и кузен - директор
Семейная фирма будущего вице-премьера? Муж владелец и кузен - директор

С ноября 2018 года директором ООО «Маникюрный центр Украины» стал Станислав Александрович Воронов, являющийся директором еще 57 фирм, то есть можно предположить, что речь идет просто о подставном директоре.

Официальным владельцем ООО «Маникюрный центр Украины» является другое ООО – северодонецкое «Олонг», которое прежде называлось «Гант сервис» и располагалось в Киевской области. Директором «Олонга» и еще 54 фирм является некий Юрий Хорошко.

Все эти данные могут дать ответ на вопрос откуда у Елены Липивской десятки миллионов гривен в валюте, драгоценностях и прочих активах, но возникает вопрос – можно ли доверять такому кандидату управление отраслями, которые способны приносить стране десятки миллиардов долларов ежегодно, но к которым она не имеет ни малейшего отношения.

Теги:
#Скандал #Вице-премьер #Уклонение от уплаты налогов #Олег Уруский
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