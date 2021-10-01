Манікюрні салони, сумнівні фірми і ухилення від податків: кандидат на ключову посаду в Кабміні викликав масу питань

Відповідати за стратегічну промисловість України стане бізнес-вумен, що займається косметикою і манікюром?

Вже близько місяця гуляють чутки про можливі кадрові зміни в Кабінеті міністрів і звільнення ряду його членів. У списку кандидатів «на виліт», як писало наше видання, називали і віце-прем’єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

І ось на сайті Нацагентства з протидії корупції з’явилася декларація кандидата на посаду віце-прем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Сісти в це крісло претендує така собі Олена Липівська-Ергюль, що є власницею торгової марки «Експрес-манікюр». Як пише «Інтерфакс-Україна», кандидат одружена з громадянином Туреччини Ергюль Сюлейманом Оузханом і обидва вони мають одне джерело доходу — зарплату в турецькій туристичної компанії Tantur Tourism Co. Сама Олена Липівському-Ергюль при цьому задекларувала дохід усього в 20 394 гривні.

Власниця ТМ "Експрес-манікюр" Олена Липівському-Еркюль

Чоловік кандидата раніше, ймовірно, займався туристичним бізнесом через компанію «Карія тур», але в 2010 році вона була визнана банкрутом.

В цілому, сім’я Олени Липівському матеріально вельми забезпечена — 2 квартири і земельна ділянка в 1000 квадратних метрів, ювелірні вироби, одяг і аксесуари на 3,5 млн грн, авто і 525 тис. дол, 1,6 млн євро і 2,5 млн грн готівкою, в банках і в вигляді запозичень третім особам.

Кандидат, який ховає свій бізнес?

Природа цього багатства не цілком зрозуміла, але, як вдалося дізнатися «Телеграфу», підприємницька діяльність Олена Липівському куди ширше, ніж вона вказала в декларації.

Наприклад, до серпня 2019 року вона володіла ТОВ «Корн Хаус», що займалося торгівлею фруктами та іншими товарами, а також наданням різних посередницьких послуг. Нині цією фірмою володіє громадянин Азербайджану Ельмар Маммадов.

Сама фірма була відкрита в 2008 році, а в 2011 за даними YouControl її директор намагався ухилитися від податку на прибуток підприємств на суму в майже 55 тисяч гривень.

З жовтня 2017 по січень 2021-го сама Олена Липівському вважалася фізичною особою-підприємцем, що діє у сфері надання послуг перукарнями та салонами краси.

Приватним підприємцем Олена Липівському працювала більше 3 років

Судячи з усього, мова йде про ти самі салони краси, об’єднані під ТМ «Експрес-манікюр». У Києві їх налічується близько двох десятків права на торгову марку яких належать Липівській-Ергюль.

Ймовірно, всі ці салони краси об’єднані в рамках одного підприємства — ТОВ «Манікюрний центр України», зареєстрованого чомусь в місті Маріуполь Донецької області.

Номер ЄДРПОУ — 36100756, повністю збігається з ЄДРПОУ ТОВ «Експрес-манікюр», як і рік заснування — 2008-й. Простіше кажучи, мова йде про одне й те саме підприємство, яке згодом просто змінило назву.

Найцікавіше — до вересня 2018 року співвласником ТОВ «Манікюрний центр України» був чоловік Олени Липівської — Ергюль Сюлейман Оузхан, а директором Владислав В’ячеславович Липівській, судячи з усього родич Олени, можливо кузен.

Сімейна фірма майбутнього віце-прем’єра? Чоловік власник і кузен — директор

З листопада 2018 року директором ТОВ «Манікюрний центр України» став Станіслав Олександрович Воронов, який є директором ще 57 фірм, тобто можна припустити, що мова йде просто про підставну особо директора.

Офіційним власником ТОВ «Манікюрний центр України» є інше ТОВ — сєверодонецьке «Олонг», яке раніше називалося «Гант сервіс» і розташовувалося в Київській області. Директором «Олонг» і ще 54 фірм є такий собі Юрій Хорошко.

Всі ці дані можуть дати відповідь на питання звідки у Олени Липівській десятки мільйонів гривень у валюті, коштовностях і інших активах, але виникає питання — чи можна довіряти такому кандидату управління галузями, які здатні приносити країні десятки мільярдів доларів щорічно, але до яких вона не має ані найменшого відношення.