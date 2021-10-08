Кем заменят Романа Абрамовского?

На должность нового Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов обсуждаются 5-6 кандидатур.

"В Офисе обсуждают 5-6 кандидатур. Самые известные фамилии Скичко, Фирсов, Гайдай, Криворучкина", — заявил источник издания в Офисе президента.

Шоумен Александр Скичко родился в Черкассах, сегодня возглавляет Черкасскую облгосадминистрацию. Скичко – зять крупного украинского бизнесмена Леонида Юрушева. Юрушев владеет 4 отелями в Киеве, и имеет лесопильный бизнес. Именно из-за интереса к лесу Юрушев может лоббировать зятя на должность министра экологии.

Егор Фирсов – родом из Донецка. Депутат Верховной Рады прошлого созыва, потерявший свой мандат после выхода из фракции БПП. Сегодня активничает, организовывает различные экологические акции, например, "Марш за Киев". В 2019-2020 руководил Государственной экологической инспекцией, в 2020 году ему сожгли автомобиль. Рассматривается в запасном варианте как узнаваемое медийное лицо.

Сергей Гайдай – глава Луганской областной государственной администрации. Родом из Северодонецка Луганской области. Лоббирование Гайдая на должность министра экологии также может быть связано с вопросами развития лесного хозяйства: за луганские леса в последнее время ведутся политические битвы как на местном, так и на столичном уровне. Буквально вчера был замечен в высаживании деревьев.

Народный депутат Елена Криворучкина – замглавы комитета по вопросам экологической политики в Верховной Раде, кандидат геологических наук. Из Кривого Рога. Широкую известность приобрела после публикации в СМИ ее любовной переписки в сессионном зале Парламента.

Напомним, парламентская фракция "Слуги народа" определится с кандидатами на должности министров во второй половине месяца. Нардепы соберутся на заседание фракции 18 октября. Об этом сегодня заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

12 июля 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог на период, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области. Министерство в Кривой Рог так и не переехало. Регулярные проверки крупнейших предприятий Кривого Рога продолжают фиксировать массовые нарушения экологического законодательства.

Нынешний министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке еще в декабре 2020 г., и это заявление "где-то в Раде лежит".