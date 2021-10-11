Укр

После угроз Вирастюку арестовали молодого парня: что известно

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Причину своего звонка Вирастюку подозреваемый не озвучил Новость обновлена 11 октября 2021, 14:41
Причину своего звонка Вирастюку подозреваемый не озвучил

С задержанным разбираются полицейские Николаева

Украинские полицейские оперативно сработали после получения информации о поступлении угроз народному депутату Василию Вирастюку.

Как сообщают в пресс-службе столичной полиции, местоположения подозреваемого было вычислено в течение нескольких часов.

Розыски виновника привели правоохранителей в город Николаев. Вероятно, с помощью отслеживания звонков удалось установить и адрес, откуда нардепу звонили с угрозами физической расправы.

Согласно сообщению полиции, звонившим оказался 19-летний житель Николаевской области. Причины своего поступка парень пока так и не назвал, выяснением всех подробностей занимаются копы.

Сейчас задержанный находится в одном из отделением полиции Николаева. За проступок, квалифицированный согласно ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством), парню грозит от шести месяцев ареста до двух лет лишения свободы.

Отметим, что сам Вирастюк не связывал полученные угрозы со своей деятельностью, как политика. О поступившем звонке полиции и вовсе сообщила его супруга Инна.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что коллеге Вирастюка по парламенту, председателю партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку было предъявлено ходатайство об аресте. Как альтернативу заключению, прокуратура предложила залог размером 1 млрд гривен.

Теги:
#Полиция #Угрозы #Нардеп #Василий Вирастюк
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