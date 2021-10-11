Після погроз Вірастюку заарештували молодого хлопця: що відомо

Із затриманим розбираються поліцейські Миколаєва

Українські поліцейські оперативно спрацювали після отримання інформації про надходження погроз народному депутату Василю Вірастюку.

Як повідомляють в прес-службі столичної поліції, розташування підозрюваного було вирахуване протягом декількох годин.

Пошуки винуватця привели правоохоронців до міста Миколаєва. Ймовірно, із допомогою програми відстеження дзвінків вдалося встановити адресу, звідки нардепу дзвонили з погрозами фізичної розправи.

Згідно з повідомленням поліції, дзвонив виявився 19-річний житель Миколаївської області. Причини свого вчинку хлопець поки так і не назвав, з’ясуванням усіх подробиць займаються копи.

Наразі затриманий перебуває в одному із відділень поліції Миколаєва. За вчинок, кваліфікований відповідно до ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством), хлопцю загрожує від шести місяців арешту до двох років позбавлення волі.

Відзначимо, що сам Вірастюк не пов’язував отримані загрози зі своєю діяльністю, як політика. Про надійшов дзвінок поліції і зовсім повідомила його дружина Інна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що колезі Вірастюка по парламенту, голові партії "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку було пред’явлено клопотання про арешт. Як альтернативу висновку, прокуратура запропонувала заставу розміром 1 млрд гривень.