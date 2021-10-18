"Сложно понять": нардеп прокомментировал фото сына на фоне Кремля

Аристов говорит, что посоветовал сыну ответственнее относиться к любым публикациям

Скандал с сыном нардепа от "Слуги народа", главы комитета ВР по вопросам бюджета Юрия Аристова, который делился в сети снимками, сделанными на фоне Кремля, бурно обсуждался в начале осени.

Об отношении к поступку сына Артема политик рассказал "Телеграфу" в рамках эксклюзивного интервью.

Как объяснил Аристов, Артем является его сыном от первого брака. С первыми проблемами, как отец, нардеп столкнулся после того, как парень достиг 15-летия. Депутат говорит, что переживал из-за экстремального увлечения сына.

"Артем начал увлекаться YouTube, увидел блогера Мустанга, который разрисовал в цвета украинского флага звезду на одной из московских высоток. Сын хотел быть на него похожим и тоже захотел стать не просто блогером, а руфером", — поделился своими эмоциями депутат.

Артем Аристов на одной из крыш Львова

Руферами называют людей, которые часто посещают крыши различных зданий, чаще всего труднодоступных и высотных. Их главное развлечение — "покорение" вершины и исследование подобных строений.

По словам Юрия Аристова, его сын тоже начинал с хождения по крышам и не часто слушал, как родственники выражают свое беспокойство таким хобби.

"Он говорил, что экстрим — это его видение жизни. Он везде забирался на высотки – и в Париже, и в Киеве, и в Стамбуле. Для меня, как для бывшего офицера, сложно понять такое увлечение", — рассказывает Аристов, подчеркивая, что пытается своим примером показать парню, что можно жить иначе.

Скандальный снимок с обнажившим торс сыном на фоне московского Кремля, признается нардеп, был сделан в 2018 году.

Скандальное фото Артема

"Тогда я не придавал значения тому, где он фотографируется. Не мог даже подумать, что за ним начнут гоняться и спрашивать: «Чей Крым?», «Как он относится к армии?», и прочее. С уважением относится, — пояснил Аристов. — Конечно, я посоветовал ему ответственнее относиться к тому, что он публикует. Но важно понимать, что он давно самостоятельный".

Из отдыха в ОАЭ

Больше эксклюзивных подробностей о жизни и работе народного депутата от "Слуги народа" вы можете узнать в интервью "Телеграфа".

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