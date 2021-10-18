"Складно зрозуміти": нардеп прокоментував фото сина на тлі Кремля

Арістов каже, що порадив синові відповідальніше ставитися до будь-яких публікацій

Скандал із сином нардепа від "Слуги народу", голови комітету ВР з питань бюджету Юрія Арістова, який ділився в мережі знімками, зробленими на тлі Кремля, бурхливо обговорювалося на початку осені.

Про ставлення до вчинку сина Артема політик розповів "Телеграфу" в рамках ексклюзивного інтерв’ю.

Як пояснив Арістов, Артем є його сином від першого шлюбу. З першими проблемами, як батько, нардеп зіткнувся після того, як хлопець досяг 15-річчя. Депутат каже, що переживав через екстремального захоплення сина.

"Артем почав захоплюватися YouTube, побачив блогера Мустанга, який розмалював в кольори українського прапора зірку на одній із московських висоток. Син хотів бути на нього схожим і теж захотів стати не просто блогером, а руфером", — поділився своїми емоціями політик.

Артем Аристов на одному із дахів Львова

Руферами називають людей, які часто відвідують дахи різних будівель, найчастіше важкодоступних і висотних. Їхня головна розвага — "підкорення" вершини і дослідження подібних будівель.

За словами Юрія Арістова, його син теж починав з ходіння по дахах і не часто слухав, як родичі висловлюють своє занепокоєння таким хобі.

"Він говорив, що екстрим — це його бачення життя. Він всюди забирався на висотки — і в Парижі, і в Києві, і в Стамбулі. Для мене, як для колишнього офіцера, складно зрозуміти таке захоплення", — розповідає Аристов, підкреслюючи, що намагається своїм прикладом показати хлопцю, що можна жити інакше.

Скандальний знімок із сином, який оголив торс на тлі московського Кремля, зізнається нардеп, був зроблений у 2018 році.

Скандальне фото Артема

"Тоді я не надавав значення тому, де він фотографується. Не міг навіть подумати, що за ним почнуть ганятися і питати: «Чий Крим?», «Як він ставиться до армії?», та інше. З повагою ставиться, — пояснив Арістов. — Звичайно, я порадив йому відповідальніше ставитися до того, що він публікує. Але важливо розуміти, що він давно самостійний".

З відпочинку в ОАЕ

Більше ексклюзивних подробиць про життя і роботі народного депутата від "Слуги народу" ви можете дізнатися в інтерв’ю "Телеграфа".

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