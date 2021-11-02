Суд обязал ГБР провести расследование в отношении трех экспертов СБУ, сфабриковавших заключения против Медведчука, - Кузьмин

Кузьмин заявил, что ГБР будет расследовать дело в отношении сотрудников СБУ, которые могли сфабриковать заключения экспертов против Медведчука

Суд обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать в ЕРДР и провести расследование в отношении трех экспертов Службы безопасности Украины, сфабриковавших экспертные заключения против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука по делу о госизмене. Об этом сообщил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

"Суд обязал ГБР зарегистрировать в ЕРДР и провести расследование в отношении трех экспертов СБУ, сфабриковавших экспертные заключения против Медведчука по делу о госизмене. Как говорится, лед тронулся. После неминуемой смены власти все эти прокуроры, следователи, эксперты и прочие слуги режима, фабрикующие дела против политических оппонентов, обязательно сядут. Всему свое время", — написал Кузьмин.

Ранее Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами экспертов СБУ за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" будет продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", — подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

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