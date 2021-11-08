Ющенко, Мороз и Шарий снялись в фильме для российского телевидения: детали

Пропагандистская лента называется "Украина — вечное настоящее"

Несколько украинских политиков засветились в околополитическом документальном фильме на российском канале RT, известном своими пропутинскими взглядами. Среди них — одиозный Анатолий Шарий, экс-спикер ВР Александр Мороз и даже третий президент Виктор Ющенко.

Детали неприятного инцидента раскрыли "Детектор медиа".

Известно, что режиссером ленты выступил Игорь Лопатёнок. Фильм вышел под названием "Украина — вечное настоящее" и фактически должен был быть посвящен 30-летию Независимости нашей страны.

Заставка фильма

Кадр из титров

Разумеется, множество разных политиков по-своему интерпретируют это время, а потому от Анатолия Шария можно было услышать об "отсутствии независимости", а Ренат Кузьмин и вовсе сравнивает украинское государство с нацистской Германией. Не обошлось в фильме и без упоминания "внешнего управления Украиной" — старой пугалкой о "структурах Сороса" с пропагандистами поделился нардеп Андрей Деркач.

Александр Мороз в фильме

Стоит отметить, что большинство пользователей сети наиболее возмутились участию в проекте Виктора Ющенко. Этот политик хорошо известен своей твердой проукраинской позицией, поэтому увидеть его на RT стало для многих неожиданностью.

Появившись в фильме, Ющенко наделал немало шума

Так в чем же дело?

Как оказалось, российское телевидение попросту перекупило фильм американского производства. Перед выходом они добавили свой логотип, что ввело многих в заблуждение.

Отметим, что все респонденты общались с американской журналисткой Симоной Манджанте Пападопулос, женой человека из окружения Дональда Трампа.

Автор ленты Игорь Лопатёнок уже не впервые "отличается" скандальными фильмами об Украине. Он снимал "Бойню на Майдане" и еще две провокационных ленте. Также он продюссировал четырехсерийку "Интервью с Путиным".

Добавим, что по сети в основном активно обсуждают "зраду" Виктора Ющенко, практически не интересуясь тем, что некоторых политиков просто подставили. Пользователи интернета высказывают свое мнение и шутят.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о том, как на Западе оценивают множественные пропагандистские фейки об Украине, созданные Кремлем.