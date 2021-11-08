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Ющенко, Мороз та Шарій знялися у фільмі для російського телебачення: деталі

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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"Може, Ющенкові сказали, що це фільм про бджільництво?" — вже жартують у мережі Новина оновлена 08 листопада 2021, 07:49
"Може, Ющенкові сказали, що це фільм про бджільництво?" — вже жартують у мережі

Пропагандистська стрічка називається "Україна — вічне сьогодення"

Декілька українських політиків засвітилися в навколополітичному документальному фільмі на російському каналі RT, відомому своїми пропутинськими поглядами. Серед них одіозний Анатолій Шарій, екс-спікер ВР Олександр Мороз і навіть третій президент Віктор Ющенко.

Деталі неприємного інциденту розкрили "Детектор медіа".

Відомо, що режисером стрічки виступив Ігор Лопатьонок. Фільм вийшов під назвою "Україна — вічне сьогодення" і фактично мав бути присвячений 30-річчю Незалежності нашої країни.

Заставка фільму
Заставка фільму
Кадр із титрів
Кадр із титрів

Зрозуміло, що безліч різних політиків по-своєму інтерпретують цей час, а тому від Анатолія Шарія можна було почути про "відсутність незалежності", а Ренат Кузьмін взагалі порівнює українську державу з нацистською Німеччиною. Не обійшлося у фільмі і без згадки "зовнішнього управління Україною" — старою жахачкою про "структури Сороса" із пропагандистами поділився нардеп Андрій Деркач.

Олександр Мороз у фільмі
Олександр Мороз у фільмі

Варто зазначити, що більшість користувачів мережі найбільше обурилися участі у проєкті Віктора Ющенка. Цей політик добре відомий своєю твердою проукраїнською позицією, тож побачити його на RT стало для багатьох несподіванкою.

З’явившись у фільмі, Ющенко наробив чимало галасу
З’явившись у фільмі, Ющенко наробив чимало галасу

Так у чому ж справа?

Як виявилося, російське телебачення просто перекупило фільм американського виробництва. Перед виходом вони додали свій логотип, що ввело багатьох в оману.

Зазначимо, що всі респонденти спілкувалися з американською журналісткою Сімоною Манджанте Пападопулос, дружиною людини з оточення Дональда Трампа.

Автор стрічки Ігор Лопатьонок уже не вперше "відрізняється" скандальними фільмами про Україну. Він знімав "Бійню на Майдані" та ще дві провокаційні стрічки. Також він продюсував чотирисерійку "Інтерв’ю з Путіним".

Додамо, що по мережі переважно активно обговорюють "зраду" Віктора Ющенка, практично не цікавлячись тим, що окремих політиків просто підставили. Користувачі інтернету висловлюють свою думку та жартують.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про те, як на Заході оцінюють численні пропагандистські фейки про Україну, створені Кремлем.

Теги:
#Україна #Віктор Ющенко #Пропаганда #Россмо
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