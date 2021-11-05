Війна Путіна на Донбасі: що західні ЗМІ пишуть про пропаганду РФ щодо України

Брехня з боку Росії про конфлікт в Україні була свідомою з самого початку

Путін "обґрунтував" окупацію Криму та Севастополя тим, що так захотів російський народ. За його словами, ані президент, ані політики не несуть жодної відповідальності за ці дії.

У своїй нещодавній статті на сайті Atlantic Council Пітер Дікінсон, редактор служби оповіщення Атлантичної ради в Україні, розповідає про брехливу пропаганду, яку Росія з перших днів конфлікту обрушила як Україну, так і міжнародне співтовариство. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Маніпуляції російської пропаганди

У понеділок, 1 листопада 2021 року, на сайті агентства Reuters була опублікована стаття "Росія заявляє, що Україна намагається втягнути її в конфлікт на Донбасі ", в якій йдеться: "У понеділок міністр закордонних справ Росії звинуватив українське керівництво в спробі втягнути Москву в конфлікт на сході України після ескалації бойових дій між урядовими силами та бойовиками у сепаратистському регіоні".

Це повідомлення на сайті міжнародного інформаційного агентства є зразком дезінформації з боку Росії. Навіть майже через вісім років з моменту початку конфлікту Росії та України в західних ЗМІ іноді публікуються такі зразки проросійської пропаганди. В основі цього повідомлення лежить велика брехня про початок путінської війни в Україні. Воно наштовхує читача на думку про те, що конфлікт в Україні є виключно внутрішньою справою України, а Росія тут ні до чого, вона лише безневинний сторонній спостерігач.

Не вперше Росії вдається просунути для публікації в західних ЗМІ такого роду дезінформації. Росія є відомим майстром маніпуляцій і легко вводить міжнародні ЗМІ в оману.

Початок агресії

Відколи Володимир Путін наказав своїм "зеленим чоловічкам" почати спецоперацію із захоплення Криму, російська пропагандистська машина не припиняла своїх зусиль щодо дезінформації світової спільноти про те, що відбувається.

Але багато журналістів продовжували правдиво писати про ці події та збирати свідчення проти РФ. Свідоцтв російської військової присутності на території України зібрано достатньо. Країни G7 визнали Росію "стороною конфлікту на сході України, а не посередником". Істинність доказів військової присутності РФ у зоні конфлікту в Україні була підтверджена ще 2016 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Внаслідок цього Росія вийшла з Міжнародного кримінального суду. Незважаючи на все це, деякі журналісти в західних ЗМІ, як і раніше, вводять в оману читачів, говорячи про "проросійські сили" і "повстанців", і навмисно використовуючи такий термін, як "українська громадянська війна".

Інтерв’ю з російським депутатом

19 жовтня на Youtube-каналі " Зірка Live ", пов’язаному з телеканалом "Зірка" Міністерства оборони Росії, опублікували інтерв’ю з російським депутатом Олександром Бородаєм. Він підтримав бойові дії "російських військ" на сході України. Ще він поділився спогадами про те, як Росія навмисне вводила міжнародні ЗМІ в оману, щоб приховати відповідальність Москви за розв’язання конфлікту.

Олександр Бородай – не простий російський депутат. Спочатку, у 2014 році, він був прем’єр-міністром "ДНР", сепаратистської республіки, створеної під керівництвом Кремля на сході України. Потім у 2021 році його було обрано депутатом від партії "Єдина Росія".

Після свого від’їзду зі сходу України Бородай продовжував підтримувати тісні зв’язки з тими, хто веде військові дії. Він обіймав посаду голови Спілки ветеранів Донбасу і часто робив гучні заяви із закликами знищити Україну.

Усі ключові посади у "ДНР" обіймали вихідці з Москви

Чому ж він зрештою залишив свою посаду у Донецьку у серпні 2014 року? На це питання Бородай заявив, що керівництво "ДНР" на той момент було дивним видовищем. Майже всі поголовно були з Москви. І він сам, і Ігор Стрєлков (Гіркін), який відповідав за збройні формування "ДНР", були теж з Москви. Це було дуже незручно для продовження розпочатої пропаганди.

Російський депутат сказав, що треба було враховувати, як іноземні ЗМІ реагують на ситуацію довкола цього конфлікту. Потрібно було спробувати вплинути на міжнародну громадську думку. Це не було проблемою пропаганди для внутрішньої аудиторії у Росії чи Донбасі. Там все йшло як задумано.

У результаті було прийнято рішення визначити нових керівників республік зі складу місцевого населення.

Сили, що воюють на боці "ДНР" — російські

Російський депутат Бородай також багато говорив про російський характер конфлікту. Хоча багато чиновників РФ наполегливо повторюють стандартні відповіді Кремля щодо України, Бородай не дуже переживав про це. На пропозицію журналістки "Зірки Live" про коректніший підхід до назви сил, що воюють на сході України, він відповів, що все одно це сили російські.

Я вважаю це важливим. Вони [на боці "ДНР"] — це російські сили, і збройні сили Російської Федерації також є російськими силами. І ті, й інші є російськими військами. То яка різниця?

Ці коментарі Бородая не можна назвати новими. Той факт, що громадяни Росії розпочали цей збройний конфлікт, а російські війська брали активну участь у ньому, давно відомий. Сам Олександр Бородай давно відомий як прихильник відновлення російської імперії. Він і раніше говорив про те, що Москва хоче замінити його та інших росіян у керівництві "республік" місцевими жителями, щоби переконати Захід, що повстання на сході України мало внутрішньоукраїнський масовий характер.

З цієї розмови ми можемо зробити висновок про те, який настрій безкарності панує в Москві, коли чинний депутат від партії Путіна думає, що має право так недбало викривати абсурдність претензій Росії на її невійськовий статус в Україні.

Міжнародні кореспонденти, котрі прагнуть точно описати конфлікт в Україні, мають звернути увагу на заяви цього російського депутата. Він не намагається приховати той факт, що це війна з Росією, і охоче розповідає про спроби обдурити міжнародну аудиторію, змусивши повірити у міф про внутрішній український конфлікт. Це має змусити будь-якого репортера, що поважає себе, замислитися, перш ніж некритично повторювати будь-які брехливі висловлювання Кремля.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Росія знову стягує війська до українських кордонів.