"Слуга народа" был замечен в Раде в неприлично дорогих часах (фото)

У нардепа заметили часы по внушительной цене.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Кириченко засветил в Верховной Раде дорогой аксессуар.

У политика заметили часы, которые очень похожи на марку Audemars Piguet стоимостью $85 000 (2,25 млн. грн).

Соответствующее фото опубликовал фотокорреспондент Александр Гончаров на своей странице в Facebook.

"ШОК! Эпоха бедности кончилась. Слуга Народа Николай Кириченко. Часы похожи на Audemars Piguet. Цена: $85000 = 2.25 млн. грн", — подписал публикацию Гончаров.

У "слуги народа" заметили часы по внушительной цене

Стоит отметить, что бренд швейцарских часов Audemars Piguet считается одним из самых роскошных наручных часов в мире. Они выпускают как мужские, так и женские модели.

В комментариях пользователи отмечают, что за такие деньги можно купить две квартиры:

Напомним, что недавно в парламенте заметили стильные часы и у главы ОП Андрея Ермака.

Кроме того, отметим, что депутаты от партии "Слуга народа" любят похвастаться стильными нарядами и аксессуарами. Так, Юлия Гришина была замечена возле парламента с пакетиком известного бренда.