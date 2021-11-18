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"Слуга народа" был замечен в Раде в неприлично дорогих часах (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Николай Кириченко Новость обновлена 18 ноября 2021, 12:39
Николай Кириченко

У нардепа заметили часы по внушительной цене.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Кириченко засветил в Верховной Раде дорогой аксессуар.

У политика заметили часы, которые очень похожи на марку Audemars Piguet стоимостью $85 000 (2,25 млн. грн).

Соответствующее фото опубликовал фотокорреспондент Александр Гончаров на своей странице в Facebook.

"ШОК! Эпоха бедности кончилась. Слуга Народа Николай Кириченко. Часы похожи на Audemars Piguet. Цена: $85000 = 2.25 млн. грн", — подписал публикацию Гончаров.

У "слуги народа" заметили часы по внушительной цене
У "слуги народа" заметили часы по внушительной цене

Стоит отметить, что бренд швейцарских часов Audemars Piguet считается одним из самых роскошных наручных часов в мире. Они выпускают как мужские, так и женские модели.

В комментариях пользователи отмечают, что за такие деньги можно купить две квартиры:

Напомним, что недавно в парламенте заметили стильные часы и у главы ОП Андрея Ермака.

Кроме того, отметим, что депутаты от партии "Слуга народа" любят похвастаться стильными нарядами и аксессуарами. Так, Юлия Гришина была замечена возле парламента с пакетиком известного бренда.

Теги:
#Верховная Рада #Часы #Слуга народа
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