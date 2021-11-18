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"Слуга народу" був помічений у Раді у непристойно дорогому годиннику (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Микола Кириченко Новина оновлена 18 листопада 2021, 12:39
Микола Кириченко

У нардепа помітили годинник за значною ціною.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Кириченко засвітив у Верховній Раді дорогий аксесуар.

У політика помітили годинник, який дуже схожий на марку Audemars Piguet вартістю $85 000 (2,25 млн. грн).

Відповідне фото опублікував фотокореспондент Олександр Гончаров на своїй сторінці у Facebook.

"ШОК! Епоха бідності скінчилася. Слуга Народу Микола Кириченко. Годинник схожий на Audemars Piguet. Ціна: $85000 = 2.25 млн. грн", - підписав публікацію Гончаров.

У "слуги народу" помітили годинник за значною ціною
У "слуги народу" помітили годинник за значною ціною

Варто відзначити, що бренд швейцарського годинника Audemars Piguet вважається одним з найрозкішніших наручних годинників у світі. Вони випускають як чоловічі, так і жіночі моделі.

У коментарях користувачі зазначають, що за такі гроші можна купити дві квартири:

Нагадаємо, що нещодавно в парламенті помітили стильний годинник і у голови ОП Андрія Єрмака.

Крім того, зазначимо, що депутати від партії "Слуга народу" люблять похвалитися стильними вбраннями та аксесуарами. Так, Юлія Гришина була помічена біля парламенту із пакетиком відомого бренду.

Теги:
#Верховна Рада #Годинники #Слуга народу
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