"Слуга народу" був помічений у Раді у непристойно дорогому годиннику (фото)

У нардепа помітили годинник за значною ціною.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Кириченко засвітив у Верховній Раді дорогий аксесуар.

У політика помітили годинник, який дуже схожий на марку Audemars Piguet вартістю $85 000 (2,25 млн. грн).

Відповідне фото опублікував фотокореспондент Олександр Гончаров на своїй сторінці у Facebook.

"ШОК! Епоха бідності скінчилася. Слуга Народу Микола Кириченко. Годинник схожий на Audemars Piguet. Ціна: $85000 = 2.25 млн. грн", - підписав публікацію Гончаров.

У "слуги народу" помітили годинник за значною ціною

Варто відзначити, що бренд швейцарського годинника Audemars Piguet вважається одним з найрозкішніших наручних годинників у світі. Вони випускають як чоловічі, так і жіночі моделі.

У коментарях користувачі зазначають, що за такі гроші можна купити дві квартири:

Нагадаємо, що нещодавно в парламенті помітили стильний годинник і у голови ОП Андрія Єрмака.

Крім того, зазначимо, що депутати від партії "Слуга народу" люблять похвалитися стильними вбраннями та аксесуарами. Так, Юлія Гришина була помічена біля парламенту із пакетиком відомого бренду.