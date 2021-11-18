"Слуга народу" був помічений у Раді у непристойно дорогому годиннику (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 131
У нардепа помітили годинник за значною ціною.
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Кириченко засвітив у Верховній Раді дорогий аксесуар.
У політика помітили годинник, який дуже схожий на марку Audemars Piguet вартістю $85 000 (2,25 млн. грн).
Відповідне фото опублікував фотокореспондент Олександр Гончаров на своїй сторінці у Facebook.
"ШОК! Епоха бідності скінчилася. Слуга Народу Микола Кириченко. Годинник схожий на Audemars Piguet. Ціна: $85000 = 2.25 млн. грн", - підписав публікацію Гончаров.
Варто відзначити, що бренд швейцарського годинника Audemars Piguet вважається одним з найрозкішніших наручних годинників у світі. Вони випускають як чоловічі, так і жіночі моделі.
У коментарях користувачі зазначають, що за такі гроші можна купити дві квартири:
Нагадаємо, що нещодавно в парламенті помітили стильний годинник і у голови ОП Андрія Єрмака.
Крім того, зазначимо, що депутати від партії "Слуга народу" люблять похвалитися стильними вбраннями та аксесуарами. Так, Юлія Гришина була помічена біля парламенту із пакетиком відомого бренду.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-