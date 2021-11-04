Єрмак прийшов до Ради у стильному аксесуарі: скільки коштує годинник глави ОП (ексклюзивні фото)
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Андрій Єрмак прийшов до парламенту у стильному годиннику.
У четвер, 4 листопада, чергове засідання Верховної Ради відвідали президент України Володимир Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак, який мав помітний стильний аксесуар.
Керівник Офісу Президента засвітив в українському парламенті годинник G-shock shock resist.
Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
Відповідний годинник можна замовити в інтернет-магазинах. Вартість подібних моделей коливається від 11 560 грн до 18 050 грн.
Як правило, такий годинник здатний витримувати сильні удари та вібрацію. Крім того, G-Shock можуть використовувати професійні водолази та плавці завдяки тому, що годинник зберігає свою водонепроникність на великій глибині.
Зазначимо, сьогодні в українському парламенті стався скандал — позафракційний депутат Гео Лерос під час виступу з трибуни Верховної Ради назвав президента «головним зрадником» та показав середній палець у бік Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.
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