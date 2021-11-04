Рус

Єрмак прийшов до Ради у стильному аксесуарі: скільки коштує годинник глави ОП (ексклюзивні фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
45
Голова ОП Андрій Єрмак у Верховній Раді Новина оновлена 04 листопада 2021, 14:03
Голова ОП Андрій Єрмак у Верховній Раді

Андрій Єрмак прийшов до парламенту у стильному годиннику.

У четвер, 4 листопада, чергове засідання Верховної Ради відвідали президент України Володимир Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак, який мав помітний стильний аксесуар.

Керівник Офісу Президента засвітив в українському парламенті годинник G-shock shock resist.

Голова ВП Андрій Єрмак у Верховній Раді
Голова ВП Андрій Єрмак у Верховній Раді
Годинник G-shock shock resist коштує від 11 тис. грн
Годинник G-shock shock resist коштує від 11 тис. грн

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Відповідний годинник можна замовити в інтернет-магазинах. Вартість подібних моделей коливається від 11 560 грн до 18 050 грн.

Як правило, такий годинник здатний витримувати сильні удари та вібрацію. Крім того, G-Shock можуть використовувати професійні водолази та плавці завдяки тому, що годинник зберігає свою водонепроникність на великій глибині.

Годинник G-shock shock resist можна купити в інтернет-магазині
Годинник G-shock shock resist можна купити в інтернет-магазині
Вартість коливається від 11560 грн до 18050 грн
Вартість коливається від 11560 грн до 18050 грн

Зазначимо, сьогодні в українському парламенті стався скандал — позафракційний депутат Гео Лерос під час виступу з трибуни Верховної Ради назвав президента «головним зрадником» та показав середній палець у бік Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.

Теги:
#Верховна Рада #Андрій Єрмак #Офіс Президента
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Україна
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
Дата публікації
Категорія
Гео Лерос
Гео Лерос жестом образив Зеленського та Єрмака (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Росіяни влаштували черговий раунд війни за борщ
Росіяни знову замахнулися на український борщ: чим відповіли українці
Дата публікації
Категорія
Максим Галкін
Максим Галкін загримів у "чорний список" Мінкульту України
Дата публікації
Категорія
Катерина Крилова дала характеристику чоловікам у Рівному
"Міс Рівненщина" обурила українців, обізвавши земляків алкашами та злиднями (відео)