Єрмак прийшов до Ради у стильному аксесуарі: скільки коштує годинник глави ОП (ексклюзивні фото)

Андрій Єрмак прийшов до парламенту у стильному годиннику.

У четвер, 4 листопада, чергове засідання Верховної Ради відвідали президент України Володимир Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак, який мав помітний стильний аксесуар.

Керівник Офісу Президента засвітив в українському парламенті годинник G-shock shock resist.

Голова ВП Андрій Єрмак у Верховній Раді

Годинник G-shock shock resist коштує від 11 тис. грн

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Відповідний годинник можна замовити в інтернет-магазинах. Вартість подібних моделей коливається від 11 560 грн до 18 050 грн.

Як правило, такий годинник здатний витримувати сильні удари та вібрацію. Крім того, G-Shock можуть використовувати професійні водолази та плавці завдяки тому, що годинник зберігає свою водонепроникність на великій глибині.

Годинник G-shock shock resist можна купити в інтернет-магазині

Вартість коливається від 11560 грн до 18050 грн

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Зазначимо, сьогодні в українському парламенті стався скандал — позафракційний депутат Гео Лерос під час виступу з трибуни Верховної Ради назвав президента «головним зрадником» та показав середній палець у бік Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.