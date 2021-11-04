Укр

Ермак пришел в Раду в стильном аксессуаре: сколько стоят часы главы ОП (эксклюзивные фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Глава ОП Андрей Ермак в Верховной Раде Новость обновлена 04 ноября 2021, 14:03
Глава ОП Андрей Ермак в Верховной Раде

Андрей Ермак пришел в парламент в стильных часах.

В четверг, 4 ноября, очередное заседание Верховной Рады посетили президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак, у которого был замечен стильный аксессуар.

Руководитель Офиса Президента засветил в украинском парламенте часы G-shock shock resist.

Глава ОП Андрей Ермак в Верховной Раде
Глава ОП Андрей Ермак в Верховной Раде
Часы G-shock shock resist стоят от 11 тыс. грн
Часы G-shock shock resist стоят от 11 тыс. грн

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Соответствующие часы можно заказать в интернет-магазинах. Стоимость подобных моделей колеблется от 11 560 грн до 18 050 грн.

Как правило, такие часы способны выдерживать сильные удары и вибрацию. Кроме того, G-Shock могут использовать профессиональные водолазы и пловцы благодаря тому, что часы сохраняют свою водонепроницаемость на большой глубине.

Часы G-shock shock resist можно купить в интернет-магазине
Часы G-shock shock resist можно купить в интернет-магазине
Стоимость колеблется от 11 560 грн до 18 050 грн
Стоимость колеблется от 11 560 грн до 18 050 грн

Отметим, сегодня в украинском парламенте произошел скандал — внефракционный депутат Гео Лерос во время выступления с трибуны Верховной Рады назвал президента «главным предателем» и показал средний палец в сторону Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. 

Теги:
#Верховная Рада #Андрей Ермак #Офис Президента
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