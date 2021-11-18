Укр

По решению министра: Илья Кива сдал два наградных пистолета

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Наградное оружие считается отличительной наградой МВД Новость обновлена 18 ноября 2021, 16:37
Наградное оружие считается отличительной наградой МВД

Одним из пистолетов Кива владел на протяжении пяти лет

В четверг, 18 ноября, народному депутату от "ОПЗЖ" пришлось выполнить требования главы Министерства внутренних дел и сдать наградное оружие. Политик уже назвал это решение незаконным.

Подробности сообщают в пресс-службе МВД.

На данный момент Кива не просто лишен сразу двух именных пистолетов, но и разрешения на их хранение или ношение. Эти документы для нардепа были аннулированы.

Всю свою наградную "коллекцию" — пистолеты марок АПС и Glock-19 — нардеп отдал правоохранителям столичного подразделения, который контролирует оборот оружия.

Илья Кива сдает оружие
Илья Кива сдает оружие

По мнению Ильи Кивы, такое решение представителей МВД является незаконным, однако он решил выполнить все требования властей. Свою позицию депутат выразил в личном Telegram-канале, добавив видео с места событий.

Следует отметить, что наградной пистолет АПС Илья Кива получил из рук тогдашнего министра Арсена Авакова в 2016 году.

Так выглядит наградное оружие
Так выглядит наградное оружие

В тот момент Кива занимал должность главы Департамента по борьбе с наркопреступностью, а свое оружие "заслужил", помогая эвакуироваться мирным жителям во время боев за Дебальцево.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что за последние пару дней Илья Кива не только перенес личные обыски, но и остался без научной степени.

Теги:
#Оружие #Илья Кива #ОПЗЖ
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