По решению министра: Илья Кива сдал два наградных пистолета
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Одним из пистолетов Кива владел на протяжении пяти лет
В четверг, 18 ноября, народному депутату от "ОПЗЖ" пришлось выполнить требования главы Министерства внутренних дел и сдать наградное оружие. Политик уже назвал это решение незаконным.
Подробности сообщают в пресс-службе МВД.
На данный момент Кива не просто лишен сразу двух именных пистолетов, но и разрешения на их хранение или ношение. Эти документы для нардепа были аннулированы.
Всю свою наградную "коллекцию" — пистолеты марок АПС и Glock-19 — нардеп отдал правоохранителям столичного подразделения, который контролирует оборот оружия.
По мнению Ильи Кивы, такое решение представителей МВД является незаконным, однако он решил выполнить все требования властей. Свою позицию депутат выразил в личном Telegram-канале, добавив видео с места событий.
Следует отметить, что наградной пистолет АПС Илья Кива получил из рук тогдашнего министра Арсена Авакова в 2016 году.
В тот момент Кива занимал должность главы Департамента по борьбе с наркопреступностью, а свое оружие "заслужил", помогая эвакуироваться мирным жителям во время боев за Дебальцево.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что за последние пару дней Илья Кива не только перенес личные обыски, но и остался без научной степени.
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