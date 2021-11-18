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За рішенням міністра: Ілля Кива здав два нагородні пістолети

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Одним із пістолетів Кива володів упродовж п’яти років Новина оновлена 18 листопада 2021, 16:37
Одним із пістолетів Кива володів упродовж п’яти років

Нагородна зброя вважається заоохочувальною відзнакою МВС

У четвер, 18 листопада, народному депутату від "ОПЗЖ" Іллі Киві довелося на вимогу очільника Міністерства внутрішніх справ довелося здати нагородну зброю. Політик уже назвав це рішення незаконним.

Подробиці повідомляють у прес-службі МВС.

Наразі Кива не просто позбавлений відразу двох іменних пістолетів, а й дозволу на їх зберігання чи носіння. Ці документи для нардепа анульовано.

Усю свою нагородну "колекцію" — пістолети марок АПС та Glock-19 — нардеп віддав правоохоронцям столичного підрозділу, який контролює обіг зброї.

Ілля Кива здає зброю
Ілля Кива здає зброю

На думку Іллі Киви, таке рішення представників МВС є незаконним, проте він вирішив виконати всі вимоги влади. Свою позицію депутат висловив у власному Telegram-каналі, додавши відео з місця подій.

Слід зазначити, що нагородний пістолет АПС Ілля Кива отримав із рук тодішнього міністра Арсена Авакова у 2016 році.

Так виглядає нагородна зброя
Так виглядає нагородна зброя

У той момент Кива обіймав посаду голови Департаменту боротьби з наркозлочинністю, а свою зброю "заслужив", допомагаючи евакуюватися мирним жителям під час боїв за Дебальцеве.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за останні пару днів Ілля Кива не тільки переніс особисті обшуки, а й залишився без наукового ступеня.

Теги:
#Зброя #Ілля Ківа #ОПЗЖ
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