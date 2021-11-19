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"Мама, я в шапке": фото нардепа в Раде развеселило сеть, но героиня молчать не стала

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Больше всех в образе Виктории Сюмар люди оценили головной убор Новость обновлена 19 ноября 2021, 14:50
Больше всех в образе Виктории Сюмар люди оценили головной убор

Снимок сделали во время заседания парламента 19 ноября

В пятницу, 19 ноября, народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар успела стать настоящей звездой соцсетей благодаря своему образу и вовремя сделанному фото.

Снимком политика в личном Facebook-аккаунте поделился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

"Ждем, когда додомку", — сыронизировал автор фото, подкрепляя шуточность своих слов смайлом.

На снимке Виктория Сюмар одета в темную куртку и голубую шапку с помпоном. При этом на головном уборе красуется государственный флаг Норвегии. В дополнение к этому нардеп смотрит в сторону трибуны с весьма угрюмым выражением лица. 

Нардеп явно чем-то недовольна
Нардеп явно чем-то недовольна

Вместе с одеждой и комментарием фотографа снимок приобретает слегка комичную подоплеку. Неудивительно, что многие пользователи Facebook и восприняли эту публикацию как шутку.

"Мама, я в шапке", "Депутатики тоже людики", "Она в Раду пришла или в клубняк тусануть?" — такие реакции можно встретить в комментариях к фото.

Не обошла вниманием снимок и сама нардеп.

"Спасибо. Уместнее было подписать: конец заседания, которое де-факто не состоялось, потому что в монобольшинстве не было голосов на утверждение отчета Безуглой. В противном случае суть работы парламентских фотографов сводится к откровенной желтизне. Но лайков много, это радует", — заметила Виктория Сюмар.

Нардеп тоже прокомментировала снимок
Нардеп тоже прокомментировала снимок

К слову, реакций публикация и правда набрала немало. Всего за час снимок Сюмар получил более 285 отметок "Мне нравится". Кроме того, фото даже использовали для создания тематической фотожабы.

Автор фотожабы Tanya Shevchenko
Автор фотожабы Tanya Shevchenko

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким образом недавно удивила коллег по парламенту глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Теги:
#Верховная Рада #Юмор #Фото #Нардеп #Виктория Сюмар
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