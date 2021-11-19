"Мама, я в шапке": фото нардепа в Раде развеселило сеть, но героиня молчать не стала
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Снимок сделали во время заседания парламента 19 ноября
В пятницу, 19 ноября, народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар успела стать настоящей звездой соцсетей благодаря своему образу и вовремя сделанному фото.
Снимком политика в личном Facebook-аккаунте поделился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
"Ждем, когда додомку", — сыронизировал автор фото, подкрепляя шуточность своих слов смайлом.
На снимке Виктория Сюмар одета в темную куртку и голубую шапку с помпоном. При этом на головном уборе красуется государственный флаг Норвегии. В дополнение к этому нардеп смотрит в сторону трибуны с весьма угрюмым выражением лица.
Вместе с одеждой и комментарием фотографа снимок приобретает слегка комичную подоплеку. Неудивительно, что многие пользователи Facebook и восприняли эту публикацию как шутку.
"Мама, я в шапке", "Депутатики тоже людики", "Она в Раду пришла или в клубняк тусануть?" — такие реакции можно встретить в комментариях к фото.
Не обошла вниманием снимок и сама нардеп.
"Спасибо. Уместнее было подписать: конец заседания, которое де-факто не состоялось, потому что в монобольшинстве не было голосов на утверждение отчета Безуглой. В противном случае суть работы парламентских фотографов сводится к откровенной желтизне. Но лайков много, это радует", — заметила Виктория Сюмар.
К слову, реакций публикация и правда набрала немало. Всего за час снимок Сюмар получил более 285 отметок "Мне нравится". Кроме того, фото даже использовали для создания тематической фотожабы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким образом недавно удивила коллег по парламенту глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
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