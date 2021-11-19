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"Мамо, я в шапці": фото нардепа в Раді розвеселило мережу, але героїня мовчати не стала

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
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Найбільше в образі Вікторії Сюмар люди оцінили головний убір Новина оновлена 19 листопада 2021, 14:26
Найбільше в образі Вікторії Сюмар люди оцінили головний убір

Знімок зробили під час засідання парламенту 19 листопада

У п’ятницю, 19 листопада, народний депутат від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар встигла стати справжньою зіркою соцмереж завдяки своєму образу та вчасно зробленому фото.

Знімком політика в особистому Facebook-акаунті поділився кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

"Чекаємо, коли додому", — зіронізував автор фото, підкріплюючи жартівливість своїх слів смайлом.

На знімку Вікторія Сюмар одягнена у темну куртку та блакитну шапку з помпоном. На головному уборі красується державний прапор Норвегії. На додаток до цього нардеп дивиться у бік трибуни з похмурим виразом обличчя.

Разом із одягом і коментарем фотографа знімок набуває комічного підґрунтя. Не дивно, що багато користувачів Facebook і сприйняли цю публікацію як жарт.

"Мамо, я в шапці", "Депутатики теж людики", "Вона до Ради прийшла чи в клубняк тусанути?" — такі реакції можна зустріти у коментарях до фото.

Не оминула знімок і сама нардеп.

"Дякую. Доречніше було підписати: кінець засідання, яке факто не відбулося, тому що в монобільшості не було голосів на затвердження звіту Безуглої. В іншому випадку суть роботи парламентських фотографів зводиться до відвертої жовтизни. Але лайків багато, це тішить", — зауважила Вікторія. Сюмар.

Нардеп теж прокоментувала своє фото
Нардеп теж прокоментувала своє фото

До речі, реакцій публікація справді набрала чимало. Загалом за годину знімок Сюмар отримав понад 285 позначок "Мені подобається". Крім того, фото навіть використали для створення тематичної фотожаби.

Автор фотожаби Tanya Shevchenko
Автор фотожаби Tanya Shevchenko

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, яким чином нещодавно здивувала колег по парламенту голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Теги:
#Верховна Рада #Гумор #Фото #Нардеп #Вікторія Сюмар
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