Майже мінімальна пенсія: скільки коштує шапка, в якій нардеп Сюмар прийшла до Ради (фото)

Навіть дитячі речі бренду коштують до тисячі гривень за штуку

На п’ятничному засіданні парламенту 19 листопада нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар з’явилася у верхньому одязі та шапці з помпоном.

Знімок політика, зроблений кореспондентом "Телеграфа", повеселив багатьох користувачів мережі. Разом із цим чимало хто звернув увагу на бренди, яким віддає перевагу народному депутату.

Найбільше інтересу людей викликав головний убір Вікторії Сюмар. Якщо пошукати такі шапки в мережі, незабаром натикаєшся на італійську марку одягу Napapijri. Історія цього бренду розпочалася ще 1987 року, речі продаються у багатьох країнах світу.

Звичайно, річ іноземного виробника має гарну якість. Для створення шапок Napapijri використовують пряжу зі 75-відсотковим вмістом акрилу (+10% вовни), а також крупну в’язку.

Існує кілька моделей таких головних уборів, вони відрізняються розмірами та кольором помпону, а також нашивки спереду виробу. Є навіть дитяча лінійка.

Шапки Napapijri

Проте разом із якістю поряд перебуває й відповідна ціна.

Вартість шапок на різних сайтах коливається у межах 900-1400 гривень. Середня ціна на них становить близько 1300 гривень.

Такої ж шапки, як на Вікторії Сюмар, журналістам при поверхневому пошуку знайти не вдалося, проте найближча за схожістю модель має назву NEW Napapijri SEMIURY 3 (відрізняються лише кольором помпона).

Вартість шапки в Intertop

На популярному серед українських покупців порталі ця шапка зараз продається за 1028 гривень на знижці. Її оригінальна ціна сягає 1469 гривень.

Варто зазначити, що якщо додати до вартості елемента гардеробу ще кілька сотень, це буде мінімальний розмір пенсії в Україні. Додамо, що з 1 липня така пенсія становить 1854 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки грошей було витрачено з бюджету України на боротьбу з пандемією і на які потреби їх можна було відправити, якби не було коронавірусу.