Почти минимальная пенсия: сколько стоит шапка, в которой нардеп Сюмар пришла в Раду (фото)

Даже детские вещи бренда стоят до тысячи гривен за штуку

На пятничном заседании парламента 19 ноября нардеп от "Европейской солидарности" появилась в верхней одежде и шапке с помпоном.

Снимок политика, сделанный корреспондентом "Телеграфа", повеселил многих пользователей сети. Вместе с этим многие обратили внимание на бренды, которые предпочитает народный депутат.

Больше всего интереса у людей вызвал головной убор Виктории Сюмар. Если поискать такие шапки в сети, вскоре натыкаешься на итальянскую марку одежды Napapijri. История этого бренда началась еще в 1987 году, вещи продаются во многих странах мира.

Разумеется, вещь иностранного изготовления имеет хорошее качество. Для создания шапок Napapijri используют пряжу с 75-процентным содержанием акрила (+10% шерсти), а также крупную вязку.

Существует несколько моделей таких головных уборов, они отличаются размерами и цветом помпона, а также нашивки спереди изделия. Имеется даже детская линейка.

Шапки Napapijri

Однако вместе с качеством рядом находится и соответствующая цена.

Разброс стоимости на разных сайтах находится в пределах 900-1400 гривен. Средняя цена на такие шапки будет около 1300 гривен.

Точно такой же шапки, как на Виктории Сюмар, журналистам при поверхностном поиске обнаружить не удалось, однако ближайшая по сходству модель имеет название NEW Napapijri SEMIURY 3 (отличаются лишь цветом помпона).

Стоимость шапки в Intertop

На популярном среди украинских покупателей портале эта шапка сейчас продается за 1028 гривен, будучи на скидке. Её оригинальная цена достигает 1469 гривен.

Стоит отметить, что если прибавить к стоимости элемента гардероба еще несколько сотен, это выйдет минимальный размер пенсии в Украине. Добавим, что с 1 июля такая пенсия находится на уровне 1854 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько денег было потрачено из бюджета Украины на борьбу с пандемией и на какие нужды их можно было отправить, не будь коронавируса.