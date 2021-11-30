"Слуга народа" выругался перед минутой молчания в Верховной Раде: курьез попал на видео

Микрофон был включен и брань депутата слышал сессионный зал.

Нецензурная брань в Верховной Раде — нардеп от партии "Слуга народа" Игорь Негулевский своеобразно начал свою речь о минуте молчания по погибшим во время взрыва в жилом доме в Новой Одессе.

Как сообщает "Телеграф", перед призывом почтить память жертв Негулевский выругался.

Отметим, что нардепа избрали от Николаевской области, где и произошла трагедия. Негулевский после минуты молчания обратился к коллегам по Верховной Раде с просьбой поддержать его инициативу по помощи людям, оставшимся без крыши над головой.

В свою очередь в Николаевской ОГА заявили, что в областном резервном фонде хватит средств, чтобы выплатить компенсации либо приобрести жилье для пострадавших новоодесситов.

Также депутат ошибся в количестве погибших во время взрыва. Он сообщил о четырех жертвах, тогда как по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям под завалами найдены три тела. Еще трое человек пострадали — один госпитализирован с переломом предплечья.

Напомним, взрыв в доме произошел 27 ноября. Предварительно, его причиной стал газ. Разрушены две квартиры на четвертом и две на пятом этажах. Из дома эвакуировали 54 человека.

Как ранее писал "Телеграф" тело последнего погибшего из-под завалов достали вечером 28 ноября. В тот же день поисково-спасательные работы были завершены.