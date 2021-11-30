"Слуга народу" вилаявся перед хвилиною мовчання у Верховній Раді: курйоз потрапив на відео

Мікрофон був увімкнений і лайку депутата чула сесійна зала.

Нецензурна лайка у Верховній Раді — нардеп від партії "Слуга народу" Ігор Негулевський своєрідно розпочав свою промову про хвилину мовчання за загиблими під час вибуху в житловому будинку в Новій Одесі.

Як повідомляє "Телеграф", перед закликом вшанувати пам’ять жертв Негулевський вилаявся.

Зазначимо, що нардепа обрали від Миколаївської області, де сталася трагедія. Негулевський після хвилини мовчання звернувся до колег по Верховній Раді з проханням підтримати його ініціативу щодо допомоги людям, які залишилися без даху над головою.

У Миколаївській ОДА заявили, що в обласному резервному фонді вистачить коштів, щоб виплатити компенсації або придбати житло для постраждалих новоодеситів.

Також депутат помилився у кількості загиблих під час вибуху. Він повідомив про чотири жертви, тоді як за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій під завалами знайдено три тіла. Ще троє людей постраждали — один госпіталізований з переломом передпліччя.

Нагадаємо, вибух у будинку стався 27 листопада. Попередньо його причиною став газ. Зруйновано дві квартири на четвертому та дві на п’ятому поверхах. З будинку евакуювали 54 особи.

Як раніше писав "Телеграф" тіло останнього загиблого з-під завалів дістали увечері 28 листопада. Того ж дня пошуково-рятувальні роботи було завершено.