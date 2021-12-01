"Мы долго молчали": Ермак заявил, что не давал указаний перенести операцию по захвату "вагнеровцев"

В Офисе президента прокомментировали спецоперацию, вызвавшую множество версий.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал свою версию разведмероприятий по "вагнеровцам". Бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба ранее заявил, что именно Ермак передал команду от Владимира Зеленского о переносе операции. Ермак это отрицает.

Об этом он рассказал в интервью "РБК".

Была ли операция

Ермак отметил, что никакой санкционированной операции по "вагнеровцам" не было. Он подтверждает, что проводилась документация преступлений на Донбассе. Как рассказал Ермак, она все еще продолжается.

Что касается информации по задержанию — он вспомнил слова президента, что это не была операция украинских спецслужб. Ермак также сообщил, что Александр Лукашенко рассматривал вопрос передачи задержанных Украине, но оказалось, что документов для этого и ареста украинскими правоохранителями нет. По словам главы ОП, если операция планировалась в том виде, о котором рассказывал Бурба — должны были бы придерживаться процедур.

Военное преступление

Ермак отдельно акцентировал внимание на рисках для пассажиров, при попытке посадить самолет на территории Украины. Он напомнил, что в самолете могли быть женщины и дети.

"Прикрывать военные операции гражданским населением – немыслимо, это военное преступление", — сказал Ермак, назвав это план авантюрой.

Почему молчал ОП

В Офисе президента не комментировали ситуацию из беспокойства про разведку, рассказал Ермак. Он также отметил, что из-за обнародованных деталей о документировании, разведчикам будет сложнее выполнять такие спецоперации.

Ермак также вспомнил и про разговор с Бурбой. Он утверждает, что не получал "команд и указаний от президента" и сообщил Бурбе, что не в его полномочиях давать указания.

Глава ОП отметил, что Зеленский ничего ему не поручал и лично ведет связанные с разведкой вопросы.

Ранее "Телеграф" писал, что иностранные журналисты опубликовали масштабное расследование операции, связанной с "вагнеровцами".