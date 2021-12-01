"Ми довго мовчали": Єрмак заявив, що не давав вказівок перенести операцію із захоплення "вагнерівців"

В Офісі президента прокоментували спецоперацію, яка викликала безліч версій.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів свою версію розвідзаходів щодо "вагнерівців". Колишній глава ГУР Міноборони Василь Бурба раніше заявив, що саме Єрмак передав команду від Володимира Зеленського про перенесення операції. Єрмак це заперечує.

Про це він розповів в інтерв’ю "РБК".

Чи була операція

Єрмак зазначив, що жодної санкціонованої операції щодо "вагнерівців" не було. Він підтверджує, що проводилася документація злочинів на Донеччині. Як розповів Єрмак, вона все ще продовжується.

Щодо інформації щодо затримання — він згадав слова президента, що це не була операція українських спецслужб. Єрмак також повідомив, що Олександр Лукашенко розглядав питання передачі затриманих Україні, але виявилось, що документів для цього та арешту українськими правоохоронцями немає. За словами глави ОП, якщо операція планувалася у тому вигляді, про який розповідав Бурба — мали б дотримуватися процедур.

Військовий злочин

Єрмак окремо акцентував на ризиках для пасажирів, намагаючись посадити літак на території України. Він нагадав, що у літаку могли бути жінки та діти.

"Прикривати військові операції цивільним населенням — немислимо, це військовий злочин", — сказав Єрмак, назвавши цей план авантюрою.

Чому мовчав ВП

В Офісі президента не коментували ситуацію із занепокоєння про розвідку, розповів Єрмак. Він також зазначив, що через оприлюднені деталі про документування, розвідникам буде складніше виконувати такі спецоперації.

Єрмак також згадав про розмову з Бурбою. Він стверджує, що не отримував "команд та вказівок від президента" та повідомив Бурбі, що не в його повноваженнях давати вказівки.

Глава ОП зазначив, що Зеленський нічого йому не доручав і особисто веде пов’язані із розвідкою питання.

Раніше "Телеграф" писав, що іноземні журналісти опублікували масштабне розслідування операції, пов’язаної з "вагнерівцями".