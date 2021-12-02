Двойному гражданству в Украине быть? Зеленский внес в Раду проект закона

Документ предполагает изменение порядка получения гражданства

В четверг, 2 декабря, в Верховную Раду был официально подан законопроект, который предполагает возможность получения двойного гражданства при украинском паспорте. О подобной инициативе ранее сообщал президент Владимир Зеленский.

Информация о документе размещена на официальном сайте парламента, передает "Телеграф".

Отметим, что проект закона имеет в виду внесение изменений в уже действующее законодательство. В частности — ЗУ "О гражданстве Украины". Таким образом будут изменены возможности получения, а также прекращения украинского гражданства.

Напомним, что Владимир Зеленский надеется таким образом сделать услугу многим иностранцам, имеющим украинские корни, которые бы хотели перестать быть просто диаспорой Украины. В первую очередь, политик имел в виду украинцев из США и Канады.

Следует отметить, что вместе с этим законопроектом Владимир Зеленский подал Раде еще несколько, связанные одной и той же темой.

Больше всего внимания привлекает, разумеется, вероятное появление Закона, который бы предотвращал и противодействовал угрозам нацбезопасности именно в вопросах гражданства.

Пока законопроектов насчет двойного гражданства только пять

Добавим, что тексты законопроектов, как и любые сопутствующие документы к ним, на сайте парламента пока отсутствуют.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, каким образом главари боевиков ОРДЛО унизили "республиканские" паспорта, которые вместе с российскими пытались раздавать в каждые руки.