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Подвійному громадянству в Україні бути? Зеленський вніс до Ради проєкт закону

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Ініціатором законопроєкту є президент Новина оновлена 02 грудня 2021, 11:15
Ініціатором законопроєкту є президент

Документ передбачає зміну порядку набуття громадянства

У четвер, 2 грудня, до Верховної Ради було офіційно подано законопроєкт, який передбачає можливість набуття подвійного громадянства при українському паспорті. Про таку ініціативу раніше повідомляв президент Володимир Зеленський.

Інформація про документ розміщена на офіційному сайті парламенту, передає "Телеграф".

Зазначимо, що проєкт закону має на увазі внесення змін до чинного законодавства. Зокрема, ЗУ "Про громадянство України". Таким чином будуть змінені можливості набуття, а також припинення українського громадянства.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сподівається таким чином зробити послугу багатьом іноземцям, які мають українське коріння та хотіли б перестати бути просто діаспорою України. Насамперед політик мав на увазі українців зі США та Канади.

Слід зазначити, що разом із цим законопроєктом Володимир Зеленський подав Раді ще кілька, пов’язаних однією і тією самою темою.

Найбільше уваги привертає ймовірна поява Закону, який запобігав би і протидіяв загрозам нацбезпеці саме в питаннях громадянства.

Поки що законопроектів щодо подвійного громадянства лише п’ять
Поки що законопроектів щодо подвійного громадянства лише п’ять

Додамо, що тексти законопроєктів, як і будь-які супутні документи до них, на сайті парламенту поки що відсутні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином главарі бойовиків ОРДЛО принизили "республіканські" паспорти, які разом із російськими намагалися роздавати у кожні руки.

Теги:
#Україна #Законопроект #Подвійне громадянство #Громадянство #Володимир Зеленський
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