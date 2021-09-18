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Ватажки "ДНР" — "ЛНР" показово принизили "республіканські" паспорта

Автор
Геннадій Лубенець
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Вибори в Росії Новина оновлена 18 вересня 2021, 22:33
Вибори в Росії

Верхівка т.зв. "республік" засвітила своє російське громадянство.

У Росії з 17 по 19 вересня проходять вибори в Державну думу і примітно, що разом з громадянами цієї країни у виборах беруть участь і жителі ОРДЛО.

Як повідомляв "Телеграф", серед них засвітився і ватажок т.з. "ДНР" Денис Пушилін, тим самим показавши, що паспорт т.зв. "республіки" навіть для місцевої "влади" є лише папірцем. Однак, як виявилося, не один лише Пушилін є громадянином Росії.

Ватажок т.з. "ЛНР" Леонід Пасічник теж проголосував за російським паспортом і заявив про необхідність "інтеграції" з РФ.

"Тільки завдяки інтеграції з Росією ми зможемо відновлюватися, розвиватися і впевнено рухатися вперед", — написав він у себе у твіттері.

Втім, не тільки "вище керівництво" т.зв. "республік", але і багато "чиновників" подрібніше в ці дні теж продемонстрували своє російське громадянство. Повідомленнями про це переповнені ресурси окупантів.

Як повідомлялося, в СБУ встановили, що Росія спеціально напередодні виборів прискорила паспортизацію жителів ОРДЛО, однак російські документи, що там видаються не дають права отримувати соцвиплати або пенсії, також вони не дають можливості стати повноцінним громадянином країни-окупанта.

Теги:
#Вибори #Росія #Донбас #Подвійне громадянство #Російський паспорт #ДНР #ЛНР #ОРДЛО
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