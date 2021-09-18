Стало відомо, скільки жителів ОРДЛО вже проголосували на виборах до Держдуми РФ

Людей змушують віддавати свої голоси за путінську партію "Єдина Росія"

У п’ятницю, 17 вересня, на території Російської Федерації почалися чергові вибори депутатів до Державної Думи. Як передає "Громадське радіо", посилаючись на правозахисника, тільки за першу добу голосування в ньому взяли участь близько 80 тисяч жителів окупованого Донбасу.

За словами представника Південної правозахисної групи Павла Лисянського, для можливості збільшити кількість електорату з ОРДЛО в Росію були організовані додаткові маршрути. Людей підвозили автобусами та потягами. Також на Донбасі запустили спеціальні онлайн-дільниці для голосування.

Павло Лисянський зазначив, що людей не в відкриту, але агітують підтримувати представників політичної партії "Єдина Росія".

"Куратор перед тим, як зайти на виборчу дільницю, запитує: «Так, ви зрозуміли? Повинні голосувати за «Єдину Росію». Якщо не проголосуєте, ми все одно дізнаємося, залишитеся без роботи». Якщо ж людина голосує онлайн, то там такого немає", — стверджує правозахисник.

На його думку, в Росії сподіваються, що представники окупованих територій Донбасу забезпечать їм близько 450 тисяч "додаткових" голосів.

Нагадаємо, що вибори в Держдуму РФ проходять протягом кілька днів. У 2021 року вони проводяться 17-19 вересня. Крім жителів ОРДЛО, у голосуванні також задіяні і кримчани. Україна просить цивілізоване світове співтовариство не визнавати легітимність цих виборів.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв, що жителі Донецької області, які збираються взяти участь у виборах до Держдуми РФ, отримали російські паспорти з помилкою. Як мінімум, за цими "документами" неможливо отримати будь-які грошові виплати.

Також відзначимо, що до закінчення голосування частина українського кордону з Росією, яка перебуває під контролем бойовиків ОРДЛО, буде відкрита тільки для пропуску людей на вибори.