Укр

Главари "ДНР"-"ЛНР" показательно унизили "республиканские" паспорта

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Выборы в России Новость обновлена 18 сентября 2021, 22:33
Выборы в России

Верхушка т.н. "республик" засветила своё российское гражданство.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу и примечательно, что вместе с гражданами этой страны в выборах принимают участие и жители ОРДЛО.

Как писал "Телеграф" накануне, среди них засветился главарь т.н. "ДНР" Денис Пушилин, тем самым показав, что паспорт т.н. "республики" даже для местных "властей" является лишь бумажкой. Однако, как оказалось, не один лишь Пушилин является гражданином России.

Главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник тоже проголосовал по российскому паспорту и заявил о необходимости "интеграции" с РФ.

"Только благодаря интеграции с Россией мы сможем восстанавливаться, развиваться и уверенно двигаться вперёд", — написал он у себя в твиттер.

Впрочем, не только "высшее руководство" т.н. "республик", но и многие "чиновники" помельче в эти дни тоже продемонстрировали свое российское гражданство, сообщениями о чем переполнены ресурсы оккупантов.

Как сообщалось, в СБУ установили, что Россия специально накануне выборов ускорила паспортизацию жителей ОРДЛО, однако выдаваемые там российские документы не дают права получать соцвыплаты или пенсии, также они не дают возможности стать полноценным гражданином страны-оккупанта.

Теги:
#Выборы #Россия #Донбасс #Двойное гражданство #Российский паспорт #ДНР #ЛНР #ОРДЛО
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