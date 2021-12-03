"Мешают" три столицы: в МИД рассказали, почему Украина все еще не в НАТО

Без влияния Российской Федерации в этом вопросе не обходится

Прежняя близость политических и экономических отношений между Украиной и Россией негативно повлияла на общий "рейтинг" нашего государства на мировой арене. Также это отображается на вступлении Украины в НАТО.

Об этом заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба во время интервью для латвийского издания Sargs.

По его словам, сейчас на членство Украины в Североатлантическом альянсе больше всего влияет три государства, которые уже являются частью НАТО. Правительства этих государств якобы воспринимают Украину "придатком" к РФ, а не сильную и независимую страну. Именно поэтому они и отказывают нам в присоединении к Альянсу.

При этом на вопрос о том, какие это страны, политик отвечать отказывается.

"Здесь я буду дипломатом и вслух не скажу", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Вместе с этим он отметил, что когда в столицах этих трех государств наконец-то перестанут воспринимать Украину и Россию, как единое целое, ситуация обязательно изменится.

Пока же стоит работать над тем, чтобы доказать свою самостоятельность, уверен министр. От НАТО же можно ждать лишь "нескольких окошек для сотрудничества", но не полноценного приглашения для вступления.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Дмитрий Кулеба оценивает заявления Александра Лукашенко насчет Украины и Крыма, а также какую опасность он видит сейчас в лице Беларуси.