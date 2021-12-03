"Заважають" три столиці: у МЗС розповіли, чому Україна все ще не в НАТО

Без впливу Російської Федерації у цьому питанні не обходиться

Колишня близькість політичних та економічних відносин між Україною та Росією негативно вплинула на загальний "рейтинг" нашої держави на світовій арені. Також це відображається на вступі України до НАТО.

Про це заявив глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба під час інтерв’ю для латвійського видання Sargs.

За його словами, зараз на членство України в Північноатлантичному альянсі найбільше впливають три держави, які вже є частиною НАТО. Уряди цих держав нібито сприймають Україну "придатком" до РФ, а не сильну та незалежну країну. Саме тому вони і відмовляють нам у приєднанні до Альянсу.

При цьому на питання, які це країни, політик відмовляти відповідати.

"Тут я буду дипломатом і вголос не скажу", — наголосив Дмитро Кулеба.

Водночас він зазначив, що коли в столицях цих трьох держав нарешті перестануть сприймати Україну та Росію як єдине ціле, ситуація обов’язково зміниться.

Поки що ж варто працювати над тим, щоб довести свою самостійність, упевнений міністр. Від НАТО ж можна чекати лише "кілька вікон для співпраці", але не повноцінного запрошення для вступу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як Дмитро Кулеба оцінює заяви Олександра Лукашенка щодо України та Криму, а також яку небезпеку він наразі вбачає у Білорусі.