Оккупанты Донбасса боятся воевать против Украины: министр обороны назвал причину

Министр обороны говорит, что оккупанты уже не спешат записываться в "войска" и становиться наемниками на Донбассе

В Раде 3 декабря министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос нардепа Романа Костенко о том, действительно ли Украина использовала на Донбассе беспилотник "Байрактар", подтвердил этот факт. Он также ответил, при каком условии наша страна открывает огонь по позициям противника.

Об этом из зала заседаний передает корреспондент "Телеграфа".

По словам Резникова, Украина не нарушает Минские договоренности и не проводит атаки в зоне ООС.

"Если враг или оккупационные войска нарушают режим тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем их через режимы СЦКК и ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушать договоренности. Если механизм не срабатывает, то вооруженные силы, пользуясь уставом ООН о праве на самозащиту, используют необходимые силы и средства", — заявил Резников.

В пример он привел атаку "Байрактар" с единым выстрелом. И, согласно данным разведки, сегодня оккупанты боятся записываться по контракту и служить в такой "армии".

"Они понимают, чем это может завершиться", — резюмировал министр.

Напомним, что 26 ноября российские наемники открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям ВСУ близ Гранитного. Обстрел велся с максимального расстояния — более 15 км. В итоге, Украина, чтобы сохранить жизни своим военным, пошла на ответные действия: подняла в небо "Байрактар" и единым выстрелом уничтожила пушку российского производства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что успешный дебют ударных "Байрактаров" вызвал немалый резонанс по обе стороны фронта. По мнению бывшего разведчика, начальника военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрея Рымарука, в текущем году в небе Донбасса может развернуться настоящая битва беспилотников.