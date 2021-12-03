Окупанти Донбасу бояться воювати проти України: міністр оборони назвав причину

Міністр оборони каже, що окупанти вже не поспішають записуватись у "війська" і ставати найманцями на Донбасі

У Раді 3 грудня міністр оборони Олексій Резніков, відповідаючи на запитання нардепа Романа Костенка про те, чи Україна дійсно використала на Донбасі безпілотник "Байрактар", підтвердив цей факт. Він також відповів, за якої умови наша країна відкриває вогонь по позиціям супротивника.

Про це із зали засідань передає кореспондент "Телеграфа".

За словами Резнікова, Україна не порушує Мінські домовленості та не проводить атаки у зоні ООС.

"Якщо ворог чи окупаційні війська порушують режим тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо їх через режими СЦКК та ОБСЄ, щоб вони припинили порушувати домовленості. Якщо механізм не спрацьовує, то збройні сили, користуючись статутом ООН про право на самозахист, використовують необхідні сили", — заявив Резніков.

Наприклад, він навів атаку "Байрактар" з єдиним пострілом. І, згідно з даними розвідки, сьогодні окупанти бояться записуватися за контрактом і служити у такій "армії".

"Вони розуміють, чим це може завершитися", — резюмував міністр.

Нагадаємо, що 26 листопада російські найманці відкрили вогонь із важкої артилерії за позиціями ЗСУ поблизу Гранітного. Обстріл вівся з максимальної відстані – понад 15 км. У результаті, Україна, щоб зберегти життя своїм військовим, пішла на дії у відповідь: підняла в небо "Байрактар" і єдиним пострілом знищила гармату російського виробництва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що успішний дебют ударних "Байрактарів" викликав чималий резонанс з обох боків фронту. На думку колишнього розвідника, начальника військового відділу благодійного фонду допомоги армії "Повернися живим" Андрія Римарука, поточного року у небі Донбасу може розгорнутися справжня битва безпілотників.