Экс-главу ГУР Бурбу пытались выдворить из Украины и чуть не отобрали паспорт: что говорят пограничники

Генерала продержали в аэропорту несколько часов

Бывшего главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбу, рассказавшего о вероятной причастности Офиса президента к срыву операции "вагнеровцев", пытались не пустить в страну по прилету в аэропорт "Борисполь".

Как сообщил "Телеграфу" информированный источник, инцидент произошел в пятницу, 3 декабря.

По словам собеседника, Бурбу продержали в аэропорту около трех часов. Его, словно нелегала, хотели выдворить из страны, не пропуская к выходу по специальному паспорту, который используется им для прикрытия в целях безопасности.

Инцидент был исчерпан, когда помощник экс-главы ГУР привез его реальные документы: пограничники длительное время куда-то звонили, но в итоге пропустили Бурбу в Украину.

"Параллельно (Бурбу — ред.) просили, чтобы он год провел за границей", — сказал собеседник издания.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко в комментарии "Телеграфу" не смог ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

"Не имею информации насчет пересечения границы господином Бурбой. Не могу прокомментировать", — сообщил он в субботу днем.

При этом он отметил, что сама фраза "ограничение въезда" является абсурдной, однако сотрудники Погранслужбы могли осуществлять определенные действия, направленные на установление личности или документов.

Отметим, что информация о выезде Василя Бурбы за границу появилась еще 27 ноября. Тогда об этом рассказал экс-нардеп Игорь Мосийчук. Страна, в которую якобы отправился экс-разведчик, не называлась.

Как известно, своим выступлением по теме "вагнеровцев" Василий Бурба наделал немало шума. О генерале говорил даже Владимир Зеленский по время своей пресс-конференции 26 ноября. Тогда президент заявил, что Бурба якобы планировал передачу секретных данных о коронавирусе России или Китаю.