Екс-главу ГУР Бурбу намагалися видворити з України та мало не відібрали паспорт: що кажуть прикордонники

Генерала протримали в аеропорту кілька годин

Колишнього голову Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василя Бурбу, який розповів про ймовірну причетність Офісу президента до зриву операції з захоплення "вагнерівців", намагалися не пустити в країну після прильоту в аеропорт "Бориспіль".

Як повідомило "Телеграфу" інформоване джерело, інцидент стався у п’ятницю, 3 грудня.

За словами співрозмовника, Бурбу протримали в аеропорту близько трьох годин. Його, немов нелегала, хотіли видворити з країни, не пропускаючи за спеціальним паспортом, який використовується ним для прикриття з метою безпеки.

Інцидент було вичерпано, коли помічник ексголови ГУР привіз його реальні документи: прикордонники тривалий час дзвонили кудись, але в результаті пропустили Бурбу в Україну.

"Паралельно (Бурбу — ред.) просили, щоб він рік провів за кордоном", — сказав співрозмовник видання.

Помічник голови Державної прикордонної служби України - прессекретар Андрій Демченко у коментарі "Телеграфу" не зміг ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

"Не маю інформації щодо перетину кордону паном Бурбою. Не можу прокоментувати", — повідомив він у суботу вдень.

При цьому він зазначив, що сама фраза "обмеження в’їзду" є абсурдною, проте співробітники прикордонної служби могли здійснювати певні дії, спрямовані на встановлення особи або документів.

Зазначимо, що інформація щодо виїзду Василя Бурби за кордон з’явилася ще 27 листопада. Тоді про це розповів екснардеп Ігор Мосійчук. Країна, в яку нібито вирушив ексрозвідник, не називалася.

Як відомо, своїм виступом на тему "вагнерівців" Василь Бурба наробив чимало галасу. Про генерала говорив навіть Володимир Зеленський під час своєї пресконференції 26 листопада. Тоді президент заявив, що Бурба нібито планував передачу секретних даних про коронавірус Росії чи Китаю.